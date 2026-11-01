Sport

Cătălin Cîrjan, 100 de meciuri la Dinamo! Ce va face cu tabloul aniversar: „Să-l văd zi de zi”

Mihnea Ștefan
01.11.2026 | 23:33
Catalin Cirjan 100 de meciuri la Dinamo Ce va face cu tabloul aniversar Sal vad zi de zi
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Cătălin Cîrjan, reacție fermă după Dinamo - UTA 2-0. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
Dinamo a învins UTA cu 2-0, fiind al 100-lea meci pentru Cătălin Cîrjan pentru formația din „Ștefan cel Mare”. Căpitanul „câinilor” a primit un tablou special, dezvăluind după fluierul final ce va face cu el, de fapt.
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Etapa a 14-a din SuperLiga a însemnat pentru Dinamo un nou succes în campionat, după 2-0 cu UTA. Cătălin Cîrjan a bifat a 100-a apariție în tricoul „câinilor” și a primit un tablou special. Căpitanul dinamoviștilor a spus că îl va pune în livingul propriei case, pentru a-l vedea în fiecare zi de acum înainte.

Concluziile lui Cătălin Cîrjan după Dinamo – UTA 2-0

Chiar dacă Dinamo a condus ierarhia în ultimele runde, Cătălin Cîrjan a susținut că echipa lui nu se gândește încă la titlu. El a mărturisit că își dorește să o readucă pe formația din „Ștefan cel Mare” înapoi pe culmile gloriei, ca în vremurile de mult apuse. Mijlocașul a mai spus că nu contează postul pe care este trimis în teren, fiind gata să își facă treaba de fiecare dată. „A fost o partidă grea, cum ne așteptam. Cred că au pregătit foarte bine meciul, au încercat să închidă spațiile, dar a venit acea execuție a lui Danny și a deblocat meciul.

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A doua repriză cred că am făcut un meci bun, am stat bine defensiv, n am luat gol și să ne fericim cu cele trei puncte. Cred că de vreo trei sezoane încoace nu suntem foc de paie. Cred că avem un meci foarte bun, îmbunătățim de la săptămână la săptămână. e devreme să vorbim despre primul loc. Trebuie să o ținem tot așa și să adunăm puncte. O seară specială, 100 de meciuri la clubul meu iubit. Îmi doresc să am cât mai multe, să ajut clubul să ajungă la unde a fost odată la un nivel foarte bun.

E devreme să vorbim despre titlu, s-a jucat de abia turul de campionat, mai avem cu Argeș și terminăm turul. Important este să strângem puncte și vedem ce va fi în play-off.  Atacant, mijlocaș stânga, unde unde mă bagă mister, încerc să-mi fac treaba. Astăzi am alergat mult pe fază defensivă. N-am avut foarte multe realizări, dar important este că am câștigat!”, a spus inițial Cătălin Cîrjan după Dinamo – UTA 2-0.

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Locul în care Cătălin Cîrjan va pune tabloul primit cu ocazia celor 100 de meciuri pentru Dinamo

Căpitanul lui Dinamo a fost recompensat de conducerea clubului pentru 100 de meciuri în tricoul „câinilor”. El a primit din partea președintelui Andrei Nicolescu un tricou înrămat cu numărul 100. În toate aceste apariții la formația „roș-albă”, internaționalul român a marcat 21 de goluri și a oferit 11 pase decisive. „Tabloul îl pun în living, să-l văd în fiecare zi. Este o realizare mare pentru mine și pentru familia mea. Sunt fericit cu asta. Și vedem ce va fi în continuare. Nu pot să zic că mă gândeam că voi ajunge la 100 de meciuri când am semnat, veneam după o perioadă grea, dar uite că munca mea și a familiei mele a dat roade și cum am zis, sunt fericiți. Voi pune tabloul în living!”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

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