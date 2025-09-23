Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo – Farul 1-1: „Sunt dezamăgit”. Dezvăluiri din vestiar și ce așteaptă de la meciul cu Craiova

Cătălin Cîrjan a spus totul după remiza obținută de Dinamo pe teren propriu cu Farul. Ce a spus căpitanul „câinilor”.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 12:00
Catalin Cirjan a spus lucrurilor pe nume dupa Dinamo Farul 11 Sunt dezamagit Dezvaluiri din vestiar si ce asteapta de la meciul cu Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Tristețe în vestiarul lui Dinamo. Catalin Cirjan a spus totul după 1-1 cu Farul. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dinamo a înregistrat doar o remiză cu Farul în etapa a 10-a din SuperLiga. Cătălin Cîrjan a vorbit a doua zi după meciul de pe Arena Națională despre starea echipei sale în vestiar, iar ulterior a spus ce gânduri are pentru jocul împotriva Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Dezamăgire mare în vestiarul „câinilor”. Cătălin Cîrjan a spus totul după Dinamo – Farul 1-1

Dinamo a ratat șansa de a urca pe locul 2 după etapa a 10-a. „Câinii” au bifat doar o remiză acasă cu Farul (scor 1-1) și se pregătesc acum de jocul împotriva liderului Universitatea Craiova.

Cătălin Cîrjan, cel care le-a pus gând rău oltenilor, a vorbit despre starea colegilor săi în urma partidei cu formația dobrogeană. Ulterior, căpitanul bucureștenilor a spus și ce obiectiv are echipa sa în perspectiva meciului din Bănie, din runda următoare.

ADVERTISEMENT

„Ne doream mult să câștigăm și să fim pe locul 2!”

„Nu pot să râd, încă sunt dezamăgit. Ne doream mult să câștigăm și să fim pe locul 2. Nu a fost prima repriză slabă făcută și cu siguranță nici ultima. Trebuie să analizăm să vedem ce nu a mers bine. Sunt dezamăgit în primul rând de mine. Îmi doream mult mai mult, dar așa este la fotbal.

Mister ne-a spus de la pauză că ei nu mai au nimic de pierdut. Ei au făcut un pressing foarte bun, noi nu am mai câștigat duelurile, ne-am gândit după pauză să mergem să marcăm încă un gol cum am făcut și la Petrolul. Cred că a fost un rezultat echitabil. Un meci foarte greu cu Craiova, cred că au cel mai bun lot din campionat în acest moment. Au 22 de jucători foarte buni și ne așteaptă un meci dificil. Mergem cu gândul la victorie și sperăm să luăm toate cele 3 puncte acolo.

ADVERTISEMENT
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Digi24.ro
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului

„Trebuie să ne gândim la Craiova. Suntem pe un drum bun”

Am văzut câte surprize au fost etapa asta. Acum nicio echipă nu mai este neînvinsă și mergem cu gând de victorie la orice meci. E clar că Dinamo trebuie să se schimbe. E dezamăgire mare după meciul de aseară, dar acum 3-4 ani toată lumea ar fi fost fericită cu un egal cu Farul. Îmi place presiunea.

ADVERTISEMENT
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului...
Digisport.ro
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur

A fost dezamăgire mare în vestiar aseară, dar nu este un capăt de lume. Am uitat meciul de aseară, trebuie să ne gândim la Craiova. Am vorbit toată săptămâna că dacă câștigam ajungem pe locul 2. Am vorbit și la pauză, trebuia să dăm mai mult. Din păcate nu am reușit. Nu este un capăt de țară dacă pierdem la Craiova, campionatul este lung și trebuie să continuăm. Suntem pe un drum bun”, a spus Cătălin Cîrjan la FANATIK SUPERLIGA.

Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo - Farul 1-1

Dezvăluiri despre Lorenzo Biliboc, surpriza celor de la CFR Cluj: “A crescut în...
Fanatik
Dezvăluiri despre Lorenzo Biliboc, surpriza celor de la CFR Cluj: “A crescut în Italia! E de apreciat curajul pentru că a vorbit în română”
Licenţa de antrenor, subiect de scandal cu foştii jucători: „Nu e posibil să...
Fanatik
Licenţa de antrenor, subiect de scandal cu foştii jucători: „Nu e posibil să termin şcoala la 45 de ani!”. Reacţia dură a FRF
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că...
Fanatik
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!