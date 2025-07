Cătălin Cîrjan a vorbit despre marea dezamăgire pe care a trăit-o la Dinamo – FC Botoșani 0-0: „Nu e prima dată!”

după ce au remizat și în prima etapă. Fotbaliștii lui Dinamo au simțit că echipa lor putea obține victoria în partida de pe „Arc”, deși ocaziile mari din finalul partidei le-au avut moldovenii.

Cătălin Cîrjan, dezamăgit după ce VAR i-a anulat reușita: „Nu e prima dată când trăiesc asta”

Cătălin Cîrjan a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai „câinilor”, iar Mijlocașul în vârstă de 22 de ani nu a reușit să fie decisiv azi, deși reușise să înscrie, însă VAR i-a anulat golul:

„Nu e ușor să joci fotbal pe căldura asta, dar și ei au jucat la fel, nu e o scuză. Am ajuns de multe ori în ultimii 30 de metri, dar nu am avut prospețime. Trebuia să luăm alegeri mai bune. Am avut bară și acel gol anulat, ne-a lipsit șansa. Dezamăgirea e mare când celebrezi un gol, iar apoi se anulează de la VAR. Nu e prima dată când trăiesc asta.

S-a jucat de la o poartă la alta. S-a rupt mijlocul terenului și asta a fost situația. Ambele echipe și-au dorit victoria. Revenirea pe „Arc” a fost frumoasă, suporterii au fost fenomenali. Ne simțim bine aici, dar conducerea decide unde jucăm. Gazonul a fost rău, are anumite zone unde este foarte rău, dar trebuie să jucăm”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul partidei.

Raul Opruț încearcă să fie optimist după ce Dinamo a pierdut deja 4 puncte în campionat: „Să vedem partea plină a paharului”

Fundașul stânga al lui Dinamo, Raul Opruț, este un alt fotbalist care s-a redescoperit la formația din „Ștefan cel Mare”. După ce nu a convins în Belgia, fundașul a venit la Dinamo unde s-a transformat în titularul incontestabil din flancul stâng al apărării „câinilor”.

Deși au pierdut iarăși două puncte, Raul Opruț încearcă să fie cât se poate de optimist și este sigur că Dinamo va arăta mult mai bine odată cu trecerea timpului: „Cred că trebuie să vedem partea plină a paharului în astea două meciuri. Am dominat cum o facem mereu, doar că nu am reușit să dăm gol. Jucătorii noi care au venit, au calitate, se vede asta pe teren. E normal, mai au nevoie de timp să se integreze în jocul nostru, dar au timp. Cred că unii deja s-au integrat și au înțeles ce-și dorește Mister de la ei.

E abia a doua etapă. Acum, în România, sunt și temperaturi ridicate. Dar vom arăta din ce în ce mai bine și vom putea duce timp 90 de minute jocul pe care vrem să-l practicăm”, a spus Raul Opruț la finalul partidei cu Botoșani.

