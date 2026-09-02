ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (23 de ani) și-a trecut numele pe tabelă în prima etapă din Cupa României, în care Dinamo a întâlnit Sporting Liești și s-a impus cu 4-1. El a creat panică în tabăra „câinilor”, după ce a părăsit terenul înaintea pauzei, din cauza unei accidentări, iar la final a dezvăluit dacă va fi apt pentru meciul cu FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii.

Cât de gravă este accidentarea lui Cătălin Cîrjan dinaintea meciului cu FCSB

Dinamo a început ca din tun meciul contra lui Sporting Liești, echipă din județul Galați ce evoluează în Liga a III-a din România. „Câinii roșii” au dus rapid scorul la 3-0, după ce au marcat în 19 minute de două ori prin Alex Musi și o dată prin Cătălin Cîrjan, de la punctul cu var.

ADVERTISEMENT

Nuno Campos nu a stat pe gânduri și l-a introdus pe Ianis Tarbă în locul său. Din fericire pentru Dinamo, „decarul” nu a pățit nimic grav.

„Planul era să joc până la pauză. Am avut acea lovitură oarbă şi am simţit ceva la muşchi, la genunchi, ceva în prima repriză. Mister a decis să mă scoată şi cred că e mai bine aşa. Doar o lovitură, stau cu gheaţă în seara asta şi totul va fi bine. Trebuia să facem totul ca la fiecare meci şi nu contează adversarul. Am început bine în prima repriză şi ne-am făcut meciul uşor. Nu am vrut să ne accidentăm şi ne pregătim pentru meciul următor”, a explicat căpitanul bucureștenilor, la

ADVERTISEMENT

Ce spune căpitanul lui Dinamo despre oferta din MLS

Cătălin Cîrjan a primit o ofertă din MLS, de la Minnesota United, informație despre care a scris în premieră jurnalistul Emanuel Roșu, însă FANATIK a dezvăluit că cei din conducerea echipei nu iau în calcul această mutare, întrucât Întrebat despre acest subiect, Cîrjan nu a vrut să comenteze foarte mult, mai ales că negocierile au picat.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Îţi place America?) Nu ştiu ce să spun, că n-am fost până acum. Am auzit din presă despre ofertă, dar nu m-am gândit, că m-am gândit 100% la meci. Conducătorii trebuie să vorbească, pentru că eu nu ştiu”, a mai declarat Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan le-a pus gând rău rivalilor de la FCSB

După meciurile din Cupa României, în SuperLiga începe etapa a 8-a, iar meciul vedetă este, fără doar și poate, derby-ul Dinamo – FCSB de pe „Arcul de Triumf”. „Câinii roșii” au început mai bine acest sezon și își doresc să-și ia revanșa față de rivalii lor, după ce aceștia i-au învins în barajul pentru cupele europene din finalul stagiunii precedente.

Cătălin Cîrjan vrea să profite de situația delicată și de plecările din ultima vreme din curtea clubului patronat de Gigi Becali: „Mintea noastră e să câştigăm derby-ul, că am reuşit să începem bine şi Cupa României. Important e să fim noi bine, că nu urmăresc adversarii din Liga 1. E dificil pentru FCSB, dar am avut şi noi momente dificile. Ne-au bătut, iar noi trebuie să facem la fel. Lucrurile merg foarte bine la noi şi se vede în rezultate. Important e să continuăm aşa”, a mai spus Cîrjan pentru sursa citată.