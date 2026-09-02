Sport

Cătălin Cîrjan a anunțat cât de gravă este accidentarea pe care a suferit-o cu trei zile înainte de Dinamo – FCSB: „Am simțit ceva la genunchi”. Ce spune despre oferta din MLS

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a ieșit accidentat înainte de pauza meciului Sporting Liești - Dinamo, din Cupa României. Ce se întâmplă cu mijlocașul „câinilor” la derby-ul cu FCSB
Ciprian Păvăleanu
02.09.2026 | 22:03
Catalin Cirjan a anuntat cat de grava este accidentarea pe care a suferito cu trei zile inainte de Dinamo FCSB Am simtit ceva la genunchi Ce spune despre oferta din MLS
ULTIMA ORĂ
Cât de gravă este accidentarea lui Cătălin Cîrjan, înainte de derby-ul Dinamo - FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (23 de ani) și-a trecut numele pe tabelă în prima etapă din Cupa României, în care Dinamo a întâlnit Sporting Liești și s-a impus cu 4-1. El a creat panică în tabăra „câinilor”, după ce a părăsit terenul înaintea pauzei, din cauza unei accidentări, iar la final a dezvăluit dacă va fi apt pentru meciul cu FCSB din etapa a 8-a a SuperLigii.

Cât de gravă este accidentarea lui Cătălin Cîrjan dinaintea meciului cu FCSB

Dinamo a început ca din tun meciul contra lui Sporting Liești, echipă din județul Galați ce evoluează în Liga a III-a din România. „Câinii roșii” au dus rapid scorul la 3-0, după ce au marcat în 19 minute de două ori prin Alex Musi și o dată prin Cătălin Cîrjan, de la punctul cu var.

ADVERTISEMENT

Cu doar câteva minute înainte de finalul primei reprize, Cătălin Cîrjan i-a făcut pe colegi, pe membrii staffului și pe suporteri să stea cu inima la gură, după o lovitură destul de dură. Nuno Campos nu a stat pe gânduri și l-a introdus pe Ianis Tarbă în locul său. Din fericire pentru Dinamo, „decarul” nu a pățit nimic grav.

„Planul era să joc până la pauză. Am avut acea lovitură oarbă şi am simţit ceva la muşchi, la genunchi, ceva în prima repriză. Mister a decis să mă scoată şi cred că e mai bine aşa. Doar o lovitură, stau cu gheaţă în seara asta şi totul va fi bine. Trebuia să facem totul ca la fiecare meci şi nu contează adversarul. Am început bine în prima repriză şi ne-am făcut meciul uşor. Nu am vrut să ne accidentăm şi ne pregătim pentru meciul următor”, a explicat căpitanul bucureștenilor, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu...
Digi24.ro
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

Ce spune căpitanul lui Dinamo despre oferta din MLS

Cătălin Cîrjan a primit o ofertă din MLS, de la Minnesota United, informație despre care a scris în premieră jurnalistul Emanuel Roșu, însă FANATIK a dezvăluit că cei din conducerea echipei nu iau în calcul această mutare, întrucât americanii voiau un împrumut cu opțiune de cumpărare. Întrebat despre acest subiect, Cîrjan nu a vrut să comenteze foarte mult, mai ales că negocierile au picat.

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”

„(n.r. – Îţi place America?) Nu ştiu ce să spun, că n-am fost până acum. Am auzit din presă despre ofertă, dar nu m-am gândit, că m-am gândit 100% la meci. Conducătorii trebuie să vorbească, pentru că eu nu ştiu”, a mai declarat Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan le-a pus gând rău rivalilor de la FCSB

După meciurile din Cupa României, în SuperLiga începe etapa a 8-a, iar meciul vedetă este, fără doar și poate, derby-ul Dinamo – FCSB de pe „Arcul de Triumf”. „Câinii roșii” au început mai bine acest sezon și își doresc să-și ia revanșa față de rivalii lor, după ce aceștia i-au învins în barajul pentru cupele europene din finalul stagiunii precedente.

Cătălin Cîrjan vrea să profite de situația delicată și de plecările din ultima vreme din curtea clubului patronat de Gigi Becali: „Mintea noastră e să câştigăm derby-ul, că am reuşit să începem bine şi Cupa României. Important e să fim noi bine, că nu urmăresc adversarii din Liga 1. E dificil pentru FCSB, dar am avut şi noi momente dificile. Ne-au bătut, iar noi trebuie să facem la fel. Lucrurile merg foarte bine la noi şi se vede în rezultate. Important e să continuăm aşa”, a mai spus Cîrjan pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update...
Fanatik
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Daniel Bîrligea, titular în premieră la Frosinone! Atacantul român a marcat, dar golul...
Fanatik
Daniel Bîrligea, titular în premieră la Frosinone! Atacantul român a marcat, dar golul a fost anulat. Ce au scris italienii despre el
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Richarlison, înlocuitorul lui Denis Drăguș, s-a...
Fanatik
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Richarlison, înlocuitorul lui Denis Drăguș, s-a înțeles cu Trabzonspor
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Schimbare majoră în acționariatul lui Dinamo. Red&amp;White se apropie de 88%, iar Nicolae...
iamsport.ro
Schimbare majoră în acționariatul lui Dinamo. Red&amp;White se apropie de 88%, iar Nicolae Badea pierde masiv din participație
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!