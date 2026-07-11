Cătălin Cîrjan, acid la adresa lui Eddy Gnahore, plecat de la Dinamo la FCSB: „Și-a schimbat decizia, sper să-l batem”. Video

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Cătălin Cîrjan (23 de ani) a fost întrebat despre plecarea lui Eddy Gnahore (32 de ani), fostul său coechipier de la Dinamo, la FCSB, și Căpitanul „câinilor” a transmis că nu se aștepta la această chestiune, întrucât francezul i-ar fi spus în urmă cu ceva timp că nu ar lua în calcul să continue în România la o altă echipă în afară de Dinamo.

Ce a spus Cătălin Cîrjan despre plecarea lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB

Cîrjan a încheiat destul de repede de vorbit despre acest subiect și în final a subliniat că își dorește foarte mult să îl învingă pe Gnahore în meciurile directe cu FCSB din sezonul viitor. „Nu prea am mai vorbit. Sincer, m-a surprins. Știam că nu vrea să joace la altă echipă în afară de Dinamo în România, așa spusese, dar și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc prea multe despre asta. Așa a decis și, cum am zis, sper să îl batem în meciul direct”, a spus Cătălin Cîrjan la conferința de presă susținută după

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Despre meciul propriu-zis, Cîrjan a punctat următoarele aspecte: „Cred că am început partida bine. După, nu știu ce ne-a lipsit, cred că puțină inspirație în ultimii 30 de metri. În a doua repriză cred că s-a văzut oboseala. Am avut o pregătire foarte intensă, dar, per total, nu a fost cel mai bun joc al nostru. Acum rămâne să vedem ce am făcut greșit și să fim pregătiți la ora primului joc”.

Ce se întâmplă la Dinamo după venirea lui Nuno Campos

Nu în ultimul rând, căpitanul lui Dinamo a vorbit pe larg cu această ocazie și despre relația vestiarului cu noul antrenor, portughezul Nuno Campos, și a punctat că în noul sezon echipa din „Ștefan cel Mare” va arăta diferit din anumite puncte de vedere față de stagiunea precedentă: „Clar că vom arăta diferit. Am schimbat și sistemul de joc. Nu pot să spun foarte multe, pentru că adversarii se uită, dar, da, arătăm diferit față de sezoanele trecute.

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(n.r. Despre faptul că mai nou joacă mai mult în partea stângă decât în centru) Sunt niște lucruri noi, dar ce-mi cere Mister și noul staff, asta trebuie să fac. Sunt jucător profesionist. Unde sunt pus, acolo trebuie să dau cel mai bun randament. Pot să spun că este foarte apropiat de noi, un antrenor deschis, care comunică foarte mult. Ne place foarte mult vibe-ul său și cum vorbește cu noi. Dar trebuie să fim mult mai concentrați, să ascultăm ce ne spune și, cum am zis, să fim pregătiți în campionat.

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(n.r. Întrebat despre viitorul său) Nu vreau să vorbesc despre asta. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu nimeni. Gândul meu este aici, vreau să dau tot ce am mai bun pentru clubul meu, pentru Dinamo, și vom vedea ce va fi. Visul meu este să ajung în Spania, dar mai este mult până acolo. Vreau să muncesc în fiecare zi și, cum am zis, să fac performanță la Dinamo”.

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