Cătălin Cîrjan, arma de titlu a lui Dinamo în SuperLiga. Fostul căpitan din Ștefan cel Mare i-a analizat și pe fundașii centrali: „Stă în bloc cu mine”

Dinamo arată foarte bine în acest start de sezon, iar fanii echipei din Ștefan cel Mare au încredere că favoriții lor pot ridica un trofeu la finalul stagiunii. Ricardo Grigore, fostul căpitan al „câinilor roșii”, a lăudat vedetele din lotul lui Zeljko Kopic.

Ricardo Grigore, impresionat total de Cîrjan. Cum a trecut mijlocașul de la Dinamo peste șocul de la naționala U21

Fostul fundaș a făcut o radiografie a echipei din Ștefan cel Mare, în exclusivitate la FANATIK DINAMO. Acesta este impresionat de evoluția lui Cătălin Cîrjan, mijlocașul convocat la echipa națională de seniori a României.

„Lumea nu avea aceste așteptări la începutul anului. Toată lumea vorbea de transferuri. Uite că au reușit să creeze un grup foarte bun. Lucrurile merg în linie dreaptă. Dinamo profită din plin de forma bună pe care o are. Nu va fi ușor. Urmează niște luni importante. Echipele care au jucători la națională… mental e o problemă.

Mă bucur pentru Cîrjan. Îl cunosc pe fratele lui, ne știm așa, de ceva timp. Mă bucur pentru el. E o poveste frumoasă. Să fii trimis acasă de la U21 și să ai puterea să devii și mai bun. E un reper. Dinamo și-a jucat foarte bine cartea cu el. A livrat și el ce trebuia, dar Dinamo s-a comportat excelent cu el. Un copil care e supărat plânge și se duce la mama sa. Așa a fost și Cîrjan cu Dinamo. Face foarte bine ce face”, a declarat Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Ce spune fostul fundaș de la Dinamo despre apărarea lui Zeljko Kopic

De asemene a vorbit și despre jucătorii din linia defensivă pe care se bazează Zeljko Kopic. Grigore consideră că apărarea oferă calitate unei echipe, iar Eddy Gnahoré este fotbalistul în care își pune bazele în acest sezon.

„Nu am apucat să-l urmăresc foarte mult pe Stoinov. Am văzut câteva meciuri. Stă în bloc cu mine. Mi se pare un jucător interesant. Stângacii sunt diferiți. Are o eleganță frumoasă. Știu ce își dorește Kopic de la un fundaș central.

Boateng continuă forma bună pe care a avut-o sezonul trecut. Dacă ai o perioadă mai slabă, poți să îți revii dacă oamenii sunt alături de tine. Fundașii centrali sunt echilibrul echipei. În fotbal depinzi și de alții. Degeaba ești foarte bun dacă nu ești ajutat.

Eddy Gnahoré îmi place. Am jucat cu el. E un jucător care acoperă foarte bine mijlocul terenului. Are un calm extraordinar. Se vede că are o școală bună. Îmi plac și Armstrong, și Musi. Dinamo are calitate”, a mai spus Ricardo Grigore.

