Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo – Unirea Slobozia. Ce a pățit căpitanul suspendat al „câinilor”. Foto

Cătălin Cîrjan a fost suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene, dar nu putea lipsi de la Dinamo - Unirea Slobozia. Căpitanul „câinilor” a fost asaltat de fanii veniți la Arena Națională
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
16.02.2026 | 20:38
Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo - Unirea Slobozia. Ce a pățit căpitanul suspendat al „câinilor”. Foto: Fanatik
Cătălin Cîrjan (23 de ani) e unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest sezon, dar nu a putut juca în meciul cu Unirea Slobozia. El a fost suspendat și a văzut partida din tribune, fapt ce a făcut deliciul fanilor de la VIP.

Cătălin Cîrjan, asaltat de fani la Dinamo – Unirea Slobozia

Cătălin Cîrjan a luat al patrulea cartonaș galben la meciul din runda precedentă, cu Universitatea Craiova, și de aceea a fost suspendat pentru confruntarea cu Unirea Slobozia. Căpitanul roș-albilor a venit la Arena Națională în calitate de suporter și le-a făcut o mare bucurie fanilor.

Suporterii dinamoviști, aflați în zona VIP, l-au asaltat pe Cîrjan pentru poze și autografe. Cîrjan a răspuns pozitiv solicitării fanilor și a stat la poze cu fiecare dinamovist care a vrut să imortalizeze momentul.

cîrjan poze cu fanii
Cătălin Cîrjan (cu spatele) poze cu fanii dinamoviști, FOTO: Fanatik

Cătălin Cîrjan face un sezon excepțional la Dinamo. Performanțele sale l-au adus chiar în atenția echipei naționale, acolo unde a fost convocat de Mircea Lucescu. În 29 de meciuri, jucate în toate competițiile, playmakerul „câinilor” a marcat 5 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Cătălin Cîrjan rămâne la Dinamo cel puțin până în 2029

Fanii lui Dinamo se vor bucura mult timp de acum înainte de prezența lui Cătălin Cîrjan la Dinamo. Căpitanul a semnat, recent, prelungirea contractului cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Noua înțelegere dintre Cîrjan și Dinamo este valabilă până în vara lui 2029.

Playmakerul în vârstă de 23 de ani evoluează la Dinamo din iunie 2024, când a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Dinamo. Înainte să ajungă în „Groapă”, Cătălin Cîrjan a jucat timp de un sezon, sub formă de împrumut, la rivala Rapid.

