Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo – Unirea Slobozia. Ce a pățit căpitanul suspendat al „câinilor”. Foto

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (23 de ani) e unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest sezon, dar nu a putut juca în meciul cu Unirea Slobozia. El a fost suspendat și a văzut partida din tribune, fapt ce a făcut deliciul fanilor de la VIP.

Cătălin Cîrjan, asaltat de fani la Dinamo – Unirea Slobozia

și de aceea a fost suspendat pentru confruntarea cu Unirea Slobozia. Căpitanul roș-albilor a venit la Arena Națională în calitate de suporter și le-a făcut o mare bucurie fanilor.

ADVERTISEMENT

Suporterii dinamoviști, aflați în zona VIP, l-au asaltat pe Cîrjan pentru poze și autografe. Cîrjan a răspuns pozitiv solicitării fanilor și a stat la poze cu fiecare dinamovist care a vrut să imortalizeze momentul.

Cătălin Cîrjan face un sezon excepțional la Dinamo. acolo unde a fost convocat de Mircea Lucescu. În 29 de meciuri, jucate în toate competițiile, playmakerul „câinilor” a marcat 5 goluri și a oferit 5 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan rămâne la Dinamo cel puțin până în 2029

Fanii lui Dinamo se vor bucura mult timp de acum înainte de prezența lui Cătălin Cîrjan la Dinamo. . Noua înțelegere dintre Cîrjan și Dinamo este valabilă până în vara lui 2029.

ADVERTISEMENT

Playmakerul în vârstă de 23 de ani evoluează la Dinamo din iunie 2024, când a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Dinamo. Înainte să ajungă în „Groapă”, Cătălin Cîrjan a jucat timp de un sezon, sub formă de împrumut, la rivala Rapid.