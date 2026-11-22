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Cătălin Cîrjan (23 de ani), omul de națională al lui Dinamo, traversează o perioadă extrem de modestă în campionat. „Decarul” trupei din Ștefan cel Mare nu mai are evoluțiile din sezonul precedent și din debutul celui curent. Acest lucru are și repercusiuni asupra rezultatelor echipei lui Nuno Campos. Care sunt cauzele decăderii căpitanului alb-roșilor și ce cifre groaznice a avut cu Petrolul.

Ce se întâmplă cu Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo. Cauzele decăderii decarului „câinilor”

Dinamo a repetat „performanța” din runda inaugurală a sezonului 2026 – 2027 al SuperLigii și a pierdut din nou cu Petrolul Ploiești. Exilată la Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă, echipa lui Nuno Campos (51 de ani) a pierdut tot cu 0-1, ca în vară. Tot un penalty a decis partida. În iulie a marcat Rodrigo Martins (28 de ani), iar acum l-a „copiat” Dan Nlundulu (27 de ani). În urma acestui rezultat, Petrolul a revenit pe locul 4, în timp ce Dinamo rămâne pe 2, însă riscă să fie depășită de Rapid.

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Mai mulți jucători ai lui Nuno Campos au avut evoluții sub așteptări în acest meci din etapa a 16-a de SuperLiga. . El chiar a fost înlocuit după doar 63 de minute scurse din meciul de la Slobozia. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani) a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici despre cauzele care l-ar putea face pe Cîrjan să nu își mai regăsească ritmul.

Din start, oficialul „câinilor” a spus că fotbalistul traversează o perioadă frumoasă pe plan familiar, pentru că acum are un copil mic. Pe de altă parte, spune Nicolescu, poate că și aceste responsabilități îi aduc o presiune suplimentară. „(n.r. Ce se întâmplă cu Cîrjan? E evident că un motiv pentru care Dinamo are o cădere în joc este faptul că, în ultimele etape, bine, Cîrjan nu a fost Cîrjan. E nefericit? S-a întâmplat ceva în viața lui?) Ba din contră, e fericit pentru că are un copil mic. Deci e un eveniment foarte fericit în viața unui tată. Poate asta creează un pic de presiune suplimentară, un dezechilibru”.

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Andrei Nicolescu analizează prestația lui Cîrjan cu Petrolul: „Cel puțin două faze în care deciziile sale au fost proaste”

Referindu-se strict la meciul cu Petrolul, pierdut de Dinamo, scor 0-1, oficialul din Ștefan cel Mare nu îl iartă pe Cîrjan și scoate în evidență faptul că a avut o evoluție foarte slabă. „Sunt cel puțin două faze ieri (n.r. sâmbătă, cu Petrolul) în care deciziile luate de el au fost proaste. Adică a fost față în față la șapte metri și putea să dea gol și după aia face preluarea aia în careu și alege mental. De fapt, și asta spune foarte mult, alege mental să aștepte faultul, în loc să aleagă mental să se ducă all-in pentru gol. Asta este o decizie luată într-o fracțiune de secundă, care probabil spune foarte mult despre starea lui. Și aici cred că și el trebuie să-și facă un pic interior gânduri și să-și dea seama, pentru că în alt context făcea preluare, dădea cu șpițul, cu orice și se termina”.

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Aflat și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare jucător de la Dinamo, Dănuț Lupu (59 de ani) mai găsește o posibilă cauză a decăderii abrupte a lui Cîrjan. În opinia acestuia, fotbalistul ar putea fi mult prea emotiv. „E o problemă aici cu Cîrjan. Eu cred că e un jucător puțin emotiv. Fiindcă, de când a început campionatul, (Danny) Armstrong a fost numărul 1 în echipa asta. Nu el. A fost la echipa națională. Știm foarte bine ce s-a întâmplat, cât a stat la echipa națională. (….) Are o dorință foarte mare de a juca și eu cred că aici e problema lui, fiindcă în momentul când își dorește să joace, face multe prostii și greșeli. Fiindcă și la echipa națională are două galbene în 20 de minute jucate”.

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Revenind la chestiunile familiale ale jucătorului, Andrei Nicolescu nu știe dacă venirea pe lumea a copilului lui Cîrjan a creat un dezechilibru, însă admite că emoțional, cu siguranță că s-au schimbat unele lucruri. determinare și e optimist că va reveni la forma care l-a consacrat și l-a propulsat în vederile selecționerului Gică Hagi: „Cred că o să-și găsească echilibrul, sunt convins că el are foarte multă determinare în a-și căuta soluțiile interioare”, spune Nicolescu.

Ce cifre a avut Cătălin Cîrjan în eșecul cu Petrolul

Evoluția modestă a lui Cîrjan cu Petrolul este demonstrată și pe „hârtie”. Cifrele Wyscout spun totul despre faptul că decarul lui Dinamo nu a contribuit deloc la jocul ofensiv al lui Dinamo, cum o făcea în urmă cu câteva etape. În eșecul cu Petrolul, căpitanul „câinilor” a avut zero contribuții directe la creare ocazii, zero șuturi pe poartă, 38% dueluri câștigate și zero creație în ultima treime.

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Mai mult, acesta nu a reușit nicio pasă cheie, nicio pasă filtrantă și nicio pasă inteligentă pe toată durata partidei. Singura centrare, una singură și o singură pasă lungă au fost ambele imprecise. Contra Petrolului, tânărul mijlocaș nu a reușit să câștige niciun duel defensiv din cele 3 avute (0%), iar în duelurile ofensive a avut un randament de doar 29% (2 câștigate din 7). E clar că, per total, Cătălin Cîrjan a avut o prestație sub așteptări. El a și fost schimbat în minutul 63. De notat că a și încasat un cartonaș galben în prima repriză (minutul 36).