Cătălin Cîrjan, convocat la echipa naţională? “Va fi un boost de încredere fenomenal! Este în vederile lui Mircea Lucescu!”. Când debutează Mazilu la Dinamo

Cătălin Cîrjan a început foarte bine noul sezon din SuperLiga, mijlocașul fiind integralist în toate cele 11 meciuri disputate de Dinamo și livrând două goluri și trei pase decisive. Evoluțiile bune pot aduce chiar o convocare din partea lui Mircea Lucescu la echipa națională.

Cătălin Cîrjan, convocat la echipa naţională? “Va fi un boost de încredere fenomenal! Este în vederile lui Mircea Lucescu!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , însă . Oficialul dinamovist susține faptul că mijlocașul este în vederile lui „Il Luce”, iar pe viitor se va afla cu siguranță la lot.

„(n.r. – Îl vezi pe Cîrjan la lot?) Eu, personal, da! Dinamica meciurilor, modul în care s-au luat decizii rapide, după începerea campionatului, la echipa națională, l-au făcut pe domnul Mircea Lucescu să mai aștepte. Știu că e în vederile lui Cîrjan.

Este un jucător cu o mentalitate fantastică! Va fi un boost de încredere fenomenal pentru el să fie convocat și să se afle în lotul echipei naționale. După asta va crește în evoluții la Dinamo și va fi o soluție reală pentru echipa națională”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

„Sper să joace Mazilu până la sfârșitul anului”

Întrebat despre situația lui Adrian Mazilu, Andrei Nicolescu a transmis că jucătorul va începe antrenamentele cu echipa în două săptămâni. Oficialul speră ca Mazilu să înceapă să joace până la finalul anului, iar după cantonamentul din Antalya să devină un fotbalist important.

„(n.r. – Care e situația lui Mazilu?) Din ultimele analize a reieșit că mai are un deficit mic de forță pe picior. Sper să înceapă în două săptămâni să se antreneze cu echipa. După e o chestiune de adaptabilitate a lui.

Sper să înceapă să joace până la finalul anului și după cantonamentul cu noi să devină o soluție foarte, foarte bună. Ne dorim să îl avem 100% în a doua parte”, a adăugat Andrei Nicolescu.