Cătălin Cîrjan, debusolat după UTA – Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului UTA – Dinamo 2-0. Căpitanul „câinilor” vrea titlul și nu concepe pași greșiți ca cel făcut la Arad.

Cătălin Cîrjan, dezamăgit după UTA – Dinamo 2-0

Dinamo putea să termine anul 2025 pe locul 1 dacă ar fi învins-o pe UTA, iar Rapid nu ar fi câștigat cu FCSB. Socoteala de la București nu s-a potrivit cu cea de la La finalul etapei cu numărul 21, Dinamo ar putea ajunge chiar pe locul 4 în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Este foarte dezamăgitor pentru că ne-am dorit să terminăm anul pe primul loc. A fost o seară neagră pentru noi, prea multe greșeli personale, nu s-a legat jocul. Ei și-au dorit mai mult victoria, au câștigat duelurile. Îmi doream să marcăm, să dăm măcar un gol și să mergem peste ei.

Nu am putut să marcăm, am avut două ocazii clare dar nu a intrat. Suntem într-o situație bună, dar putea să fie și mai bine. Ăsta este fotbalul. Am mai pierdut două meciuri în acest campionat și după am fost mai puternici”, a declarat Cătălin Cîrjan, după UTA – Dinamo 2-0.

ADVERTISEMENT

Dinamo vrea primul titlu după 19 ani de secetă

Deși este al doilea cel mai titrat club din România, cu 18 titluri de campioană, Dinamo nu a mai luat titlul din anul 2007.

ADVERTISEMENT

„Da, îmi doresc să mă lupt pentru titlu. Cât timp suntem sus acolo și avem șanse, îmi doresc să mă lupt pentru titlu”, a mai spus Cătălin Cîrjan la flash-interviu.