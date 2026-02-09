Cătălin Cîrjan, declarație de dragoste pentru fani înainte de Dinamo – Craiova: „Să joc acasă, la clubul copilăriei mele, e un vis împlinit”. Detalii despre noul contract

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan s-a comportat precum un adevărat căpitan și a venit în fața jurnaliștilor înaintea derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova. Mijlocașul a venit la conferința de presă, la o zi după ce și-a pus semnătura pe un nou contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Cătălin Cîrjan, atitudine de căpitan înainte de Dinamo – U Craiova

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a fost fotbalistul de la Dinamo care a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova. Derby-ul de pe Arena Națională e programat luni, 9 februarie, de la ora 20:00. Căpitanul „câinilor” a dezvăluit principalul motiv pentru care a acceptat prelungirea contractului.

și a fost parfată în ciuda faptului că Mijlocașul ofensiv al roș-albilor are o clauză de reziliere în valoare de 5.000.000 de euro.

„Mi-aș dori foarte mult să joc pe noul stadion. Acum, doar Dumnezeu știe care va fi planul pentru mine. Deocamdată, mă gândesc la aceste 6 luni. Îmi doresc să câștigăm campionatul, apoi vom vedea ce se va întâmpla.

Sincer, sunt foarte liniștit acum. S-a vorbit foarte mult despre contract, a fost și treaba cu ofertele. Acum sunt foarte liniștit și pot să mă concentrez pe ce am de făcut.

În primul rând, mă simt acasă. Clar, îmi doresc să ajung la cel mai înalt nivel, dar pentru mine, să joc acasă, la Dinamo, la clubul copilăriei mele, este un vis împlinit. Sunt foarte fericit aici, de asta am semnat în continuare.

Pot spune că da, am semnat cu ochii închiși. Chiar nu m-a interesat contractul. Tatăl meu a vorbit înainte cu agentul meu, ieri am mers cu tata, am semnat și totul este bine”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cîrjan vrea să își încheie cariera la Dinamo

Cătălin Cîrjan a continuat cu declarații care vor face deliciul fanilor lui Dinamo. După ce a dezvăluit în ce mare campionat visează să joace, fostul junior al lui Arsenal a dezvăluit că și-a propus să își încheie cariera în „Ștefan cel Mare”.

„Nu știu dacă vreau neapărat în Anglia. În Spania este visul meu să joc, dar aș vrea să-mi închei cariera la Dinamo. Să prind un transfer afară, iar la finalul carierei să mă întorc la Dinamo”, a adăugat căpitanul lui Dinamo.