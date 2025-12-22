Sport

Cătălin Cîrjan, despre decizia de a pleca de la Rapid la Dinamo: “Le mulţumesc că m-au lăsat să îmi arăt calităţile”

Ce spune Cătălin Cîrjan despre transferul său la Dinamo. Mijlocașul „câinilor roșii” a primit titlul de căpitanul anului în Superliga României. „Sunt foarte fericit”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
22.12.2025 | 10:30
Catalin Cirjan despre decizia de a pleca de la Rapid la Dinamo Le multumesc ca mau lasat sa imi arat calitatile
EXCLUSIV FANATIK
Cătălin Cîrjan a renăscut la Dinamo. Sezon de vis pentru căpitanul „câinilor roșii”
ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan are parte de un sezon de excepție. Mijlocașul celor de la Dinamo este o piesă-cheie în echipa lui Zeljko Kopic și visează să termine cât mai sus în clasamentul Superligii. Fotbalistul a fost desemnat „Căpitanul anului” la Gala FANATIK și a vorbit despre impactul transferului de la Rapid.

Cătălin Cîrjan a renăscut la Dinamo. Sezon de vis pentru căpitanul „câinilor roșii”

În perioada în care a jucat pentru echipa din Giulești, Cătălin Cîrjan a primit puține șanse să își arate calitățile. Totul s-a schimbat însă în momentul în care a semnat cu Dinamo. Acesta a primit un rol extrem de important în echipa lui Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, iar Zeljko Kopic l-a răsplătit cu banderola de căpitan pentru evoluțiile bune și foarte bune pe care le-a avut în tricoul „câinilor roșii”.

Transferul la Dinamo, cea mai bună decizie luată de Cătălin Cîrjan

Mijlocașul ofensiv a vorbit la Gala FANATIK despre reușitele sale din anul 2025 și a ținut să le mulțumească conducătorilor clubului pentru toată încrederea primită în ultima perioadă. Cătălin Cîrjan spune însă că mai are mult de lucrat.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

„Sunt foarte fericit. A fost un an bun pentru mine și pentru Dinamo. Acest an ne motivează și mai mult. Ne dorim mai mult pentru echipă, în primul rând, dar și eu la fel, pe plan personal. Este o mândrie să port banderola. În istorie, niște jucători mari au purtat-o. Este o responsabilitate și o mândrie.

ADVERTISEMENT
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu...
Digisport.ro
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Știam ce calități am. Cred că aveam nevoie de puțină încredere. Le mulțumesc celor de la Dinamo că mi-au oferit-o, că m-au lăsat să îmi arăt calităţile. M-au lăsat să mă exprim pe teren. Încă nu sunt la potențialul meu maxim. Trebuie să muncesc în continuare ca să ajung acolo”, a declarat căpitanul celor de la Dinamo, la Gala FANATIK.

Catalin Cirjan anunta OBIECTIVE INDRAZNETE pentru 2026: „Sunt SIGUR ca putem reusi asta!”

Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua!...
Fanatik
Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua! Acuzații grave: „Nu au ce să mai caute în funcții!”
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
A trucat meciuri și acum a venit nota de plată: 12 ani de...
Fanatik
A trucat meciuri și acum a venit nota de plată: 12 ani de suspendare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e,...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e, Steaua!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!