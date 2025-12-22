Cătălin Cîrjan, despre decizia de a pleca de la Rapid la Dinamo: “Le mulţumesc că m-au lăsat să îmi arăt calităţile”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan are parte de un sezon de excepție. Mijlocașul celor de la Dinamo este o piesă-cheie în echipa lui Zeljko Kopic și visează să termine cât mai sus în clasamentul Superligii. Fotbalistul a fost desemnat „Căpitanul anului” la Gala FANATIK și a vorbit despre impactul transferului de la Rapid.

Cătălin Cîrjan a renăscut la Dinamo. Sezon de vis pentru căpitanul „câinilor roșii”

În perioada în care a jucat pentru echipa din Giulești, Cătălin Cîrjan a primit puține șanse să își arate calitățile. Totul s-a schimbat însă în momentul în care a semnat cu Dinamo. Acesta a primit un rol extrem de important în echipa lui Zeljko Kopic.

iar Zeljko Kopic l-a răsplătit cu banderola de căpitan pentru evoluțiile bune și foarte bune pe care le-a avut în tricoul „câinilor roșii”.

Transferul la Dinamo, cea mai bună decizie luată de Cătălin Cîrjan

a vorbit la Gala FANATIK despre reușitele sale din anul 2025 și a ținut să le mulțumească conducătorilor clubului pentru toată încrederea primită în ultima perioadă. Cătălin Cîrjan spune însă că mai are mult de lucrat.

„Sunt foarte fericit. A fost un an bun pentru mine și pentru Dinamo. Acest an ne motivează și mai mult. Ne dorim mai mult pentru echipă, în primul rând, dar și eu la fel, pe plan personal. Este o mândrie să port banderola. În istorie, niște jucători mari au purtat-o. Este o responsabilitate și o mândrie.

Știam ce calități am. Cred că aveam nevoie de puțină încredere. Le mulțumesc celor de la Dinamo că mi-au oferit-o, că m-au lăsat să îmi arăt calităţile. M-au lăsat să mă exprim pe teren. Încă nu sunt la potențialul meu maxim. Trebuie să muncesc în continuare ca să ajung acolo”, a declarat căpitanul celor de la Dinamo, la Gala FANATIK.