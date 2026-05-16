Cătălin Cîrjan, dezamăgit de atitudinea lui Daniel Pancu: „Mă așteptam să îmi spună lucrurile în față!”

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a dat cărțile pe față. La aproximativ un an de la conflictul cu Daniel Pancu (48 de ani) de dinaintea Campionatului European de tineret, căpitanul lui Dinamo și-a spus, în sfârșit, oful.

Cătălin Cîrjan, despre disputa cu Daniel Pancu de la România U21

Cătălin Cîrjan a fost în lotul lărgit al naționalei de tineret pentru Campionatul European de vara trecută din Slovacia. Cu toate acestea, playmakerul dinamovist nu a prins turneul final și

„Eram în Austria, avusesem o săptămână foarte bună, mă pregătisem bine. Jucasem o repriză cu Austria foarte bine. După am rămas pe bancă, mi-a zis că poate intru și în a doua repriză. M-am dus seara la hotel, sincer să fiu nu aveam niciun gând că nu aș fi pe listă. Am fost să mănânc, era toată lumea din FRF, era și mister acolo. După m-am dus în cameră să mă odihnesc și am primit mesaj de la team manager, de la Iulică (n.r. – Iulian Oțelea), unde m-a anunțat că nu sunt pe listă și că trebuie să plec acasă.

Sincer să fiu am fost puțin uimit. Avusesem un sezon foarte bun la Dinamo. Nu i-am răspuns, am stat, m-am gândit vreo 10 minute, am vorbit cu familia mea și pur și simplu mi-am făcut bagajele și asta a fost.

(n.r. – Te așteptai să discute Pancu cu tine?) Da. Așa mă așteptam să fie lucurile. Mă așteptam să am o discuție. Până la urma e antrenor și el decide, dar mă așteptam să îmi spună lucrurile în față. Cum am zis și în cazul domnului Bergodi, nu port pică nimănui. Toate se întâmplă cu un motiv și după câteva luni am reușit să debutez la naționala mare. Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu. (n.r. – Discuția asta nu ai mai avut-o niciodată cu Daniel Pancu?) Nu, nu”, a declarat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Căpitanul lui Dinamo a debutat în echipa națională a României

Cătălin Cîrjan a continuat să povestească cât de greu i-a fost să plece atunci din cantonamentul naționalei de tineret din Austria. Tot răul spre bine, pentru că, la câteva luni distanță, mai exact pe 9 octombrie 2025, mijlocașul a fost debutat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă, în

„(n.r. – Cum a fost să pleci din cantonament?) A fost foarte greu. Era un obiectiv al meu să prind Euro. Jucasem foarte multe meciuri, am avut un sezon bun, dădusem goluri și nu mă așteptam deloc. Dar apoi primul meu gând a fost să mă întorc la Dinamo. L-am sunat pe mister Kopic. Mi-amintesc acel telefon. A rămas și el uimit. A și zis prima oară ‘Poate nu înțeleg eu fotbalul’. Era uimit, dar a zis Haide, Cătă, te așteptăm’ și am dat drumul la treabă pentru următorul sezon.

Nu am vrut să merg în vacanță, m-am întors a doua zi. Luni începuseră antrenamentele, dar de luni am început și totul a fost bine. Am urmărit toate meciurile. Sunt colegii mei până la urmă. Din păcate nu a fost așa de bine pentru noi, dar așa a fost”, a adăugat căpitanul lui Dinamo.

