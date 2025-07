Cătălin Cîrjan, dezamăgit după Csikszereda – Dinamo 2-2: „Am intrat rău în meci”

Dinamo a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Csikszereda în primul meci disputat în noul sezon din SuperLiga. Căpitanul „câinilor”, Cătălin Cîrjan, a oferit primele declarații după rezultatul nul.

Cătălin Cîrjan, ambiții mari după remiza cu Csikszereda

Dinamo a remizat în prima partidă oficială din acest sezon, , iar , consideră că aceasta nu a fost fața formației din Ștefan cel Mare, iar noua stagiune se anunță a fi una prosperă.

ADVERTISEMENT

„Primele 15 minute au fost foarte rele pentru noi, am intrat foarte rău în meci. Am fost foarte moi. Din fericire, ne-am revenit după. Trebuie să intrăm mai hotărâți pe teren și să arătăm cine e Dinamo.

Trebuia să intrăm cu agresivitate, cum am vorbit în vestiar. Din păcate, nu am făcut asta, dar o să reglăm săptămâna asta și o să fie altfel săptămâna viitoare. Voiam să câștigăm meciul pe teren, am revenit de la 0-2, am făcut 2-2, am forțaț pentru 3-2.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că va fi un sezon foarte bun pentru noi. Săptămâna viitore va fi mai bine cu Botoșani. Am auzit că suporterii noștri au fost dați afară de pe stadion. Mi se pare incredibil, dar îi așteptăm etapa următoare acasă”, a declarat Cătălin Cîrjan la flash-interviu.

Andrei Mărginean, obiectiv clar pentru meciul cu FC Botoșani

Tot la flash-interviu, . Totodată, jucătorul lui Dinamo a transmis că obiectivul „câinilor” din meciul cu Botoșani sunt cele trei puncte puse în joc.

ADVERTISEMENT

„Am simțit lipsa suporterilor, cu ei am fost aproape mereu. Niciodată nu am simțit diferența dintre meciurile de acasă sau deplasare și îmi doresc ca în partida viitoare să îi avem alături.

ADVERTISEMENT

Obiectivul nostru e ca să luăm fiecare meci în parte și să obținem maxim de la fiecare meci. Obiectivul nostru în meciul cu FC Botoșani, de etapa viitoare, e să obținem toate cele trei puncte”, a transmis Andrei Mărginean.