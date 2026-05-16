Cătălin Cîrjan este gata să bată FCSB sau Botoșani și să o ducă pe Dinamo în cupele europene: „Nu avem nicio scuză”

Dinamo este la un singur meci de revenirea în cupele europene, după o pauză de aproape un deceniu. Formația antrenată de Zeljko Kopic mai trebuie să câștige un singur meci, cel împotriva învingătoarei dintre FCSB și FC Botoșani. Cătălin Cîrjan (23 de ani) este gata să ducă obiectivul echipei până la capăt.

Cătălin Cîrjan, gata să-și ducă rolul de căpitan până la capăt! Ce a spus despre obiectivul cupelor europene

Dinamo București nu a mai fost de foarte mult timp în cupele europene, iar în acest sezon pare cel mai aproape să revină. Între timp, în ultimii 8 ani echipa a fost în insolvență, a retrogradat, a revenit în prima ligă în urma unui meci de baraj, iar acum a ajuns din nou în primele patru formații din România.

Totuși, această poziție nu i-a adus nimic concret momentan, Duelul ar putea fi unul epic, însă Cîrjan nu vrea să se gândească la un adversar anume și este gata să o califice pe Dinamo în Conference League indiferent dacă va juca împotriva lui FC Botoșani sau a lui FCSB.

„Din păcate nu am reușit să marcăm. A fost un meci deschis. Au avut și ei ocazii, am avut și noi, dar asta a fost. Am început play-off-ul foarte rău, ne-am revenit pe parcurs. Mai avem meciul cu U Cluj, vrem să fim sănătoși după aceea și vom vedea cu cine vom juca. Ne dorim să ajungem în cupele europene.

A fost un sezon foarte lung. Simțim oboseală fizică, dureri, dar nu este o scuză. Cei care joacă trebuie să ducă Dinamo în Europa. George a simțit ceva, momentan nu știm ce e. Vom vedea. Nu este treaba mea să vorbesc despre ce se întâmplă între galerie și conducere, eu trebuie să-mi fac treaba pe teren. Nu vreau să aleg eu adversarul. Ei vor juca acest meci și cine va merita va juca barajul. Noi trebuie să ne pregătim și să fim gata pentru acel meci, oricine ar fi adversarul”, a spus Cătălin Cîrjan, la finalul partidei

Cătălin Cîrjan după Dinamo - CFR Cluj 0-0

Când a jucat Dinamo ultima dată în cupele europene

Ultim dată când Dinamo a jucat în preliminariile Europa League se întâmpla în sezonul 2017/2018, când „câinii roșii” erau eliminați încă din turul al doilea. Formația din „Ștefan cel Mare” nu a avut noroc la tragerile la sorți deoarece coeficientul său era la pământ, întrucât nu participase deloc în preliminarii în ultimii cinci ani.

Echipa contra căreia a jucat încă din turul al doilea a fost Athletic Bilbao, echipă ce avea în componență la acea vreme jucători legendari precum Aduriz, Muniain, Laporte, Susaeta sau Raul Garcia. Dinamo a obținut o remiză la București, scor 1-1, însă a pierdut la scor de neprezentare în returul din Țara Bascilor.