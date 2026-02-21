Sport

Cătălin Cîrjan, exasperat după Rapid – Dinamo 2-1: „De fiecare dată se întâmplă!”. Promisiunea făcută pentru play-off

Rapid a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională. Ce a declarat Cătălin Cîrjan după meci și ce promisiune a făcut căpitanul „câinilor”.
Mihai Dragomir
21.02.2026 | 23:25
Catalin Cirjan exasperat dupa Rapid Dinamo 21 De fiecare data se intampla Promisiunea facuta pentru playoff
Ce a spus Cătălin Cîrjan după Rapid - Dinamo 2-1.
Rapid a învins Dinamo cu 2-1 sâmbătă seară pe Arena Națională. Cătălin Cîrjan a reacționat la capătul meciului pierdut în fața fostei sale echipe. Ce a spus despre joc și ce promisiune a făcut în direct.

Cătălin Cîrjan a răbufnit după Rapid – Dinamo 2-1

Arena Națională a găzduit sâmbătă seară meciul dintre Rapid și Dinamo. Giuleștenii și-au adjudecat toate cele 3 puncte după o partidă echilibrată și cu fotbal bun din partea ambelor părți.

Eșecul suferit în fața Rapidului nu i-a picat tocmai bine lui Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a evidențiat că acest scenariu s-a repetat și la precedentele întâlniri directe și că este nevoie ca Dinamo să fie mai activă în atac și mai concentrată în defensivă.

„De fiecare dată se întâmplă la fel. Chiar vorbeam. Așa a fost de fiecare dată în ultimii doi ani când am jucat cu ei. Asta e, trebuie să mergem să vedem ce am făcut bine și ce rău.

Trebuie să marcăm mai multe goluri, să fim mai atenți în apărare și să mergem mai departe. Am început bine, am marcat și acel gol, din păcate a fost fault.

Ei s-au apărat bine după cele două goluri, cu șase oameni pe fund, a fost greu să-i desfaci. Păcat că am luat acele două goluri repede și asta a fost. Le-am spus de câteva ori că o să oprească meciul, dar și suporterii lor au aruncat cu bulgări. Am încercat să le spun să nu mai arunce. E bine că am terminat meciul”, a declarat Cătălin Cîrjan conform Digi Sport.

Cătălin Cîrjan promite război Rapidului

Cătălin Cîrjan a jucat la Rapid înainte să fie adus de Dinamo. Fostul mijlocaș al giuleștenilor nu ține cont de trecutul său și vrea cu orice preț să câștige ambele meciuri din play-off: „O să ne pregătim şi în play-off să-i batem de două ori”, a mai spus fotbalistul român.

  • 19 meciuri a strâns Cîrjan în tricoul Rapidului
  • 72 de partide are deja mijlocașul pentru Dinamo
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
