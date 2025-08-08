Sport

Cătălin Cîrjan exultă după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1: ”Avem un lot mai bun decât sezonul trecut și putem face lucruri mari”

Deși victoria din meciul Metaloglobus - Dinamo 0-1 a fost una chinuită, Cătălin Cîrjan este convins că ”roș-albii” pot face un sezon mare.
Marian Popovici, Traian Terzian
09.08.2025 | 00:13
Catalin Cirjan exulta dupa victoria din Metaloglobus Dinamo 01 Avem un lot mai bun decat sezonul trecut si putem face lucruri mari
Cătălin Cîrjan, reacție uimitoare după victoria din Metaloglobus - Dinamo 0-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cătălin Cîrjan a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren după ce a marcat golul care a adus victoria în partida Metaloglobus – Dinamo 0-1, însă căpitanul ”câinilor” a recunoscut că a fost o reușită norocoasă.

Cătălin Cîrjan, prima reacție după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1

Imediat după încheierea întâlnirii care a deschis etapa a 5-a a SuperLigii, Cîrjan a vorbit despre jocul modest prestat de Dinamo la Clinceni, însă s-a arătat încântat de faptul că s-au obținut toate cele 3 puncte.

”Suntem fericiți că am câștigat în această seară, a fost un meci foarte greu. În primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, apoi am făcut greșeli, inclusiv eu, și au avut ocazii de gol, dar sunt bucuros că am câștigat.

În primele meciuri am jucat bine și nu am câștigat. La gol am avut puțin noroc, dar la începutul acestui sezon mi-a lipsit puțin șansa. Am avut bare, un gol anulat cu Botoșani. Speram să intre și a doua execuție. Sunt bucuros că am câștigat”, a declarat Cîrjan, la Digi Sport.

Cui a dedicat golul din jocul de la Clinceni

Căpitanul lui Dinamo a spus că nu s-a pus problema subestimării adversarului și a precizat că primul obiectiv al echipei este calificarea în play-off și abia apoi se va putea vorbi despre ținte mai înalte.

”Am vorbit în vestiar să fim concentrați, să mergem peste ei, să ne facem jocul nostru. Se întâmplă să fie seri de genul ăsta, dar suntem foarte bucuroși că am câștigat. Primul gând este play-off-ul, după care o luăm pas cu pas.

Suporterii noștri sunt incredibili. La toate meciurile din acest sezon ne-am simțit ca acasă. Îi dedic golul familiei mele, care îmi este mereu alături, și colegului nostru, Casian Soare. S-a operat și îl așteptăm cât mai repede alături de noi.

Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus, unde îi este locul, în cupele europene. Asta fac la fiecare meci și sper să o fac cât mai bine. În acest sezon avem un lot mai bun, au venit mai mulți jucători față de sezonul trecut, avem și o bancă bună, putem face lucruri mai mari decât anul trecut”, a afirmat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan exultă după Metaloglobus - Dinamo 0-1

