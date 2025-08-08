Cătălin Cîrjan exultă după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1: ”Avem un lot mai bun decât sezonul trecut și putem face lucruri mari”

Cătălin Cîrjan a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren după ce a marcat golul care a adus victoria în partida Metaloglobus – Dinamo 0-1, însă căpitanul ”câinilor” a recunoscut că a fost o reușită norocoasă.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, prima reacție după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1

Imediat după încheierea , Cîrjan a vorbit despre jocul modest prestat de Dinamo la Clinceni, însă s-a arătat încântat de faptul că s-au obținut toate cele 3 puncte.

”Suntem fericiți că am câștigat în această seară, a fost un meci foarte greu. În primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, apoi am făcut greșeli, inclusiv eu, și au avut ocazii de gol, dar sunt bucuros că am câștigat.

ADVERTISEMENT

În primele meciuri am jucat bine și nu am câștigat. La gol am avut puțin noroc, dar la începutul acestui sezon mi-a lipsit puțin șansa. Am avut bare, un gol anulat cu Botoșani. Speram să intre și a doua execuție. Sunt bucuros că am câștigat”, a declarat Cîrjan, la .

Cui a dedicat golul din jocul de la Clinceni

Căpitanul lui Dinamo a spus că nu s-a pus problema subestimării adversarului și a precizat că primul obiectiv al echipei este calificarea în play-off și abia apoi se va putea vorbi despre ținte mai înalte.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit în vestiar să fim concentrați, să mergem peste ei, să ne facem jocul nostru. Se întâmplă să fie seri de genul ăsta, dar suntem foarte bucuroși că am câștigat. Primul gând este play-off-ul, după care o luăm pas cu pas.

ADVERTISEMENT

. La toate meciurile din acest sezon ne-am simțit ca acasă. Îi dedic golul familiei mele, care îmi este mereu alături, și colegului nostru, Casian Soare. S-a operat și îl așteptăm cât mai repede alături de noi.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus, unde îi este locul, în cupele europene. Asta fac la fiecare meci și sper să o fac cât mai bine. În acest sezon avem un lot mai bun, au venit mai mulți jucători față de sezonul trecut, avem și o bancă bună, putem face lucruri mai mari decât anul trecut”, a afirmat Cătălin Cîrjan.