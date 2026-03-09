Cătălin Cîrjan, fără cuvinte după 0-2 cu CFR Cluj: „E cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Dinamo, din etapa a 30-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 2-0. În urma acestui rezultat, oaspeții au ajuns la trei înfrângeri consecutive. Cum explică Cătălin Cîrjan perioada mai puțin bună.

Cătălin Cîrjan, fără cuvinte după 0-2 cu CFR Cluj

Karlo Muhar, în minutul 7, și Alibek Aliev, în minutul 43, au marcat pentru CFR Cluj în victoria cu Dinamo. Oaspeții au avut o ocazie să reducă din diferență, în minutul 86, însă Mihai Popa s-a opus penalty-ului executat de Cătălin Cîrjan.

, Cătălin Cîrjan a mărturisit că aceasta este cea mai grea perioadă de când este legitimat la Dinamo. Căpitanul „câinilor” susține că meciul a început bine, însă ceva s-a rupt după golul marcat de Aliev.

„E foarte greu să îmi găsesc cuvintele, e cea mai grea perioadă pentru noi de când sunt la Dinamo. Am început prima repriză bine, am luat acel gol, dar am controlat în continuare. A venit golul doi și a doua repriză nu a fost așa cum ne doream. E o nouă înfrângere, însă doar noi putem face lucrurile bine, pentru a ieși din această situație”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform .

Ce obiectiv are Dinamo în play-off

. Cătălin Cîrjan e de părere că distanța între echipe este mică, iar orice victorie o poate duce pe formația din Ștefan cel Mare mai aproape de obiectiv, anume cupele europene.

„Nu știu ce ne lipsește. O să mergem să discutăm în continuare, iar la următorul meci trebuie să arătăm mai bine. Începe play-off-ul, trebuie să tragem un semnal de alarmă. Lucrurile nu au fost așa bune în ultima perioadă, mai ales la mine. Trebuie să ne trezim, suntem în play-off și trebuie să realizăm o șansă mare să ne luptăm acolo sus.

Trebuie să ne oprim din vorbit! Trebuie să intrăm în teren și să încercăm să câștigăm. Până la urmă nu e o diferență foarte mare de puncte. Trebuie să începem play-off-ul bine. Fanii sunt alături de noi și la bine și la greu. Le mulțumim pentru asta și trebuie să îi răsplătim pe teren”, a conchis Cătălin Cîrjan.