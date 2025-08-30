Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cătălin Cîrjan, foarte afectat după excluderea din lotul României la Euro: “A fost o palmă urâtă!”. Dezvăluirile lui Andrei Nicolescu: “Îşi câştigă rolul de căpitan în vestiar”

Andrei Nicolescu, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit despre situația lui Cătălin Cârjan, căpitanul lui Dinamo, care în iunie a ratat în mod incredibil prezența la Euro U21, după ce a fost exclus din lot de Daniel Pancu.
Gabriel Eșanu
30.08.2025 | 16:16
Catalin Cirjan foarte afectat dupa excluderea din lotul Romaniei la Euro A fost o palma urata Dezvaluirile lui Andrei Nicolescu Isi castiga rolul de capitan in vestiar
EXCLUSIV FANATIK
Cătălin Cîrjan, foarte afectat după excluderea din lotul României la Euro: “A fost o palmă urâtă!”. Sursă foto: Sportpictures.eu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre nedreptatea care consideră că i s-a făcut lui Cătălin Cîrjan, exclus de Pancu din lotul pentru Euro U21. De asemenea, Nicolescu l-a felicitat pe Cîrjan pentru modul în care și-a revenit după acele momente grele, dar și pentru atitudinea pe care o are din postura de căpitan al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu este convins că Daniel Pancu a greșit când l-a exclus pe Cătălin Cîrjan din lotul pentru Euro U21

„Era afectat! Am vorbit și eu atunci cu el. M-am întâlnit și cu Pancu între timp, i-am spus că din punctul meu de vedere chiar dacă planul lui tactic era diferit, nu ar fi trebuit să nu îl țină în lot. Indiferent dacă a considerat că poate sau nu să joace în ceea ce gândea el pentru echipa națională.

Asta cu excluderea din lot este o palmă destul de urâtă când i-o dai unui jucător. Mai ales când vine după un sezon în care a demonstrat și a avut niște cifre. Dar Cătălin e special, a trecut peste, are o responsabilitate mult mai mare acum. Îl văd și îmi place foarte mult de el pentru că începe să își câștige rolul ăsta de căpitan și în interiorul grupului și în vestiar.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu iese în evidență, a avut un meci foarte constant aseară. Sunt niște pase filtrante, inclusiv la golul lui Pop care a fost ofsaaid, pe care puțini jucători le văd pe teren. Se pune mult în slujba echipei, noi încă suferim aici. Să refacem trioul ăla care funcționa mai bine cu Olsen. Să găsim pe cineva care să îi pună în evidență și pe Eddy (n.r. – Eddy Gnahore) și pe el.

Cătălin Cîrjan, model și pentru colegii mai tineri de la Dinamo. Andrei Nicolescu l-a rugat să aibă grijă și de Luca Bărbulescu

Eu sunt foarte mulțumit de ce a realizat anul acesta. E model și pentru cei mici, l-am rugat să aibă grijă de Luca Bărbulescu, vreau mai multă dedicare și de la el. Își asumă rolul ăsta, ceea ce pentru noi e o bucurie că avem un jucător cu un astfel de caracter și o astfel de dorință”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Cătălin Cîrjan, 22 de ani, este cotat la 1,8 milioane de euro conform Transfermarkt.de. A fost integralist în toate cele 7 partide disputate de Dinamo în acest sezon de SuperLiga, a marcat golul victoriei cu Metaloglobus și a oferit două pase decisive, în remizele cu Csikszereda și UTA. Are 6 selecții și două pase decisive la selecționata U21 a României.

ADVERTISEMENT
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în...
Digisport.ro
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în fața unui copil. Bouchard: "Închisoare!"

DEZVALUIRI DIN VESTIARUL lui Dinamo dupa ce Catalin Cirjan a devenit CAPITANUL echipei

Gigi Becali, dialog fabulos cu Marius Şumudică: “Poţi să te urci pe maşină?”...
Fanatik
Gigi Becali, dialog fabulos cu Marius Şumudică: “Poţi să te urci pe maşină?” / “Tu eşti antrenat zi de zi”
Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea...
Fanatik
Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea demisia din antrenorat: “Mai tare vreau să iau titlul anul ăsta! Să îi arăt că am reglat pe parcurs”
Marius Şumudică, analiză la sânge după calificarea FCSB în Europa League: “Putea să...
Fanatik
Marius Şumudică, analiză la sânge după calificarea FCSB în Europa League: “Putea să realizeze mult mai mult anul ăsta! Te întâlneşti rar cu şansa asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!