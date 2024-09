și a fost reușita cu numărul 3 în acest sezon. La finalul partidei, Cătălin Cîrjan s-a arătat încrezător în visul lui Dinamo de a ajunge în play-off.

Cătălin Cîrjan, încrezător în visul lui Dinamo de a juca în play-off. “Avem toate condițiile pentru performanță”

Așadar, pentru a reuși să își îndeplinească visul din acest sezon, acela de a juca în play-off. Mijlocașul “câinilor” este de părere că formația antrenată de Zeljko Kopic evoluează din ce în ce mai bine și că poate realiza acest obiectiv care o să îi bucure pe fani.

ADVERTISEMENT

“O seară frumoasă pentru noi. Ne vom bucura până luni când ne vom întoarce și ne vom gândi la următorul meci. Am făcut mai multe faze frumoase în prima repriză, am făcut un joc frumos. Asta facem în fiecare zi la antrenament.

A doua zi a fost puțin mai grea și am suferit ca echipă. Ne-am apărat bine, am alergat, am jucat unul pentru altul și cred că s-a văzut asta și am luat cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Avem mulți jucători accidentați, dar cred că Patriche și Amzăr au intrat foarte bine. Ei muncesc foarte mult în fiecare zi, chiar dacă nu au jucat foarte mult până acum. Cine vine la Dinamo dă totul în fața suporterilor. Sunt foarte fericit că au jucat bine și ei.

Au avut și ei ocazii. Golubovic și-a făcut treaba și ne-a salvat la câteva faze. . Avem toate condițiile să facem performanță și putem să fim Dinamo care era pe timpuri.

ADVERTISEMENT

“Muncim în fiecare zi să intrăm în play-off “

Muncim în fiecare zi să intrăm în play-off și de acolo vom vedea ce va fi. Ne simțim bine și arătăm din ce în ce mai bine. Facem o treabă extraordinară cu mister și jucăm foarte bine.

A fost un cadou pentru domnul Kopic, dar și pentru suporteri. Le dedicăm această victorie și suntem foarte fericiți”, a spus Cătălin Cîrjan la flash-interviul de după meci.

ADVERTISEMENT

Reacția căpitanului celor de la Dinamo după victoria cu Unirea Slobozia

“Au fost jucători care au jucat mai puțin și s-a văzut în finalul jocului, dar a fost bine și așa. Este o perioadă în care cam toate terenurile din România sunt așa. Și noi am jucat pe același teren.

A fost un teren de luptă, iar noi am luptat mai mult și am obținut victoria astăzi. Mă bucur că avem cel mai bun atac din SuperLiga și că funcționează. Avem de muncă și vom munci să ne atingem obiectivul”, a spus și căpitanul lui Dinamo, Răzvan Patriche.

Următorul meci al lui Dinamo din SuperLiga în etapa 10 va avea loc la Galați cu Oțelul. Partida “câinilor” se va desfășura vineri, 20 septembrie, de la ora 21:00. La finalul meciului de pe stadionul Arcul de Triumf, elevii lui Kopic au urcat pe locul 3, însă sunt la egalitate de puncte cu viitoarea adversară care are și două meciuri mai puțin.