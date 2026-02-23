Cătălin Cîrjan, între inimă și cifre. Andrei Vochin știe ce-i lipsește căpitanului de la Dinamo, „promisiunea care cere confirmare”

Sport

Andrei Vochin a disecat cifrele din acest sezon ale lui Cătălin Cîrjan. Mai mult, analistul FANATIK l-a comparat pe căpitanul lui Dinamo cu alți mijlocași ofensivi care au îmbrăcat tricoul alb-roșu
Cifrele lui Cătălin Cîrjan, analizate de Andrei Vochin Foto: Sport Pictures
Există momente în fotbal când un gest spune mai mult decât un gol. Și există momente în care fotbalul îți cere, rece și fără emoție, să demonstrezi că gestul poate fi susținut de cifre. După derbyurile cu Universitatea Craiova și Rapid, Cătălin Cîrjan (23 de ani) trăiește exact acest moment.

Refuzul ofertei de 4 milioane de euro venite dinspre Metalist Harkov – dublat de refuzul unui salariu de cel puțin patru ori mai mare decât cel de la Dinamo – nu este doar o decizie de carieră. Este o declarație de identitate. Mai ales pentru un jucător care nu a ascuns niciodată că a crescut cu Dinamo în suflet.

ADVERTISEMENT

Dinamo a răspuns cum răspund cluburile care înțeleg simbolurile: contract mai mare, contract mai lung. Gest de mare noblețe contra gest de mare noblețe.

Dar fotbalul modern, oricât ar respecta poveștile, este o lume a numerelor.

 Mâna lui Kopic și explozia lui Cîrjan

De când a intrat în ecosistemul lui Kopic, cota lui Cîrjan a crescut de aproximativ șapte ori. Este enorm. Este, poate, cel mai clar semn că vorbim despre un jucător care a trecut de la promisiune la realitate de prim-plan.

Doar că fotbalul mare nu funcționează doar pe salturi de percepție. Funcționează pe continuitate de producție.

  • 2,5 milioane de euro este cota actuală a lui Cîrjan, conform Transfermarkt

Derby-urile cu Craiova și Rapid – fotografia momentului

În ultimele trei săptămâni, Dinamo a avut de jucat două derbyuri importante. Primele meciuri tari pe care căpitanul le avea de disputat din noua postură expusă public, aceea de jucător trup și suflet, dovedit prin fapte, nu prin vorbe. Prin renunțarea la bani pentru o cauză.

ADVERTISEMENT

Suporterul nu are cum să uite, dar el va mai cere ceva cât de curând: marea performanță!  Întâi cu Universitatea Craiova (1-1), apoi cu Rapid (1-2), ambele meciuri pe Arena Națională, Cîrjan nu a produs nici gol, nici assist. Nu este un capăt de lume. Dar nici nu este un accident statistic.

Pentru că parametrii lui individuali spun o poveste care cere încă un capitol.

  • În 66 de meciuri pentru Dinamo în SuperLiga, Cătăllin a avut 18 contribuții la gol (11 goluri + 7 assisturi). Asta înseamnă: 1 contribuție la gol la 3,67 de meciuri

Pentru un mijlocaș ofensiv, este o cifră bună. Dar nu una care obligă Europa să întoarcă capul. Pentru că, dacă ne uităm atent pe realizările sale, observăm că „decarul” dinamovist nu a devenit decisiv sau dominant încă în fața echipelor de top.

Golurile lui Cîrjan la Dinamo

golurile lui cirjan la dinamo
Golurile lui Cîrjan la Dinamo. Contra cui a marcat

 

Assisturile lui Cîrjan la Dinamo 

assisturi cirjan dinamo
Assisturile lui Cîrjan la Dinamo

Unde începe adevărata judecată a fotbalului mare

Cu o singură excepție, golul contra CFR la chiar meciul său de debut în roșu și alb, Cîrjan nu a produs încă goluri sau assisturi împotriva echipelor care definesc presiunea reală din SuperLiga: FCSB, Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj.

Mai mult, în play-off-ul trecut, adică împotriva echipelor mari ale campionatului nostru, deși a jucat în 9 din cele 10 partide ale „câinilor” și deși a fost în toate integralist, Cîrjan nu a produs nici un gol și nicio pasă de gol.

  • 0 contribuții la gol a avut Cîrjan pentru Dinamo în play-off-ul sezonului trecut

Iar aici fotbalul devine brutal de sincer. Pentru că scoutingul modern nu mai caută doar volum. Caută context.

Cîrjan, comparat cu alți „decari” din istoria lui Dinamo

Postul de mijlocaș ofensiv la Dinamo a avut standarde ridicate în lunga istorie fotbalistică a dinamoviștilor. Ca să-l putem plasa pe Cîrjan în contex,  am inventariat realizările jucătorilor de profil asemănător din ultimii 20 de ani. Iar Cătălin mai are destul de urcat.

cirjan, comparatie cu alti mojlocasi ofensivi de la dinamo
Cîrjan, comparat cu alți mijlocași ofensivi de la Dinamo

Momentul în care promisiunea trebuie să devină dominantă

Cîrjan este, astăzi, mai mult decât un jucător bun. Este lider. Este simbol. Este jucătorul care a spus „nu” banilor pentru identitate. Dar fotbalul mare nu plătește identitatea la infinit. Plătește impactul.

Pentru a-și continua creșterea de cotă — și mai ales pentru a depăși financiar ofertele refuzate — Cîrjan trebuie să apese accelerația.
Nu doar în volum. Ci în context. Iar pentru asta trebuie să înceapă să puncteze la:

  • goluri și assisturi în derby-uri
  • contribuții decisive în play-off
  • impact în meciuri cu miză reală

Cîrjan, trecerea la nivelul următor

Cătălin Cîrjan a demonstrat că poate fi loial. A demonstrat că poate fi lider. A demonstrat că poate fi simbol. În curând însă, atât fotbalul, cât și suporterul, vor începe să-i ceară și altceva: să devină inevitabil. Să decidă meciuri mari. Să adune trofee.

Pentru că în fotbalul mare poveștile construiesc aura. Dar numai numerele importante vor defini viitorul. Și al jucătorului, și al clubului.

