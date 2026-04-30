Cătălin Cîrjan, întrebat în direct cum recepționează criticile lui Dănuț Lupu: „După ratarea cu CFR m-au înjurat rău!”

Cum reușește să treacă peste criticile primite. „Am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat".
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 15:37
Cătălin Cîrjan este pe cai mari la Dinamo. Mijlocașul „câinilor roșii” a fost decisiv în ultimele două meciuri din Superliga României. A înscris câte un gol în derby-urile cu U Cluj și Rapid și visează la cupele europene. Fotbalistul nu este însă ferit de critici și a vorbit despre modul în care reușește să treacă peste ele.

Cătălin Cîrjan speră să o ducă pe Dinamo în cupele europene

La începutul lunii aprilie, Cătălin Cîrjan a fost aspru sancționat de fanii lui Dinamo. Deși a oferit un assist, mijlocașul ofensiv a ratat o ocazie colosală în duelul cu CFR Cluj, din Gruia, pe finalul partidei. Fanii l-au înjurat pe rețelele sociale, iar mai mulți foști fotbaliști, printre care și Dănuț Lupu, l-au criticat pentru șansa irosită.

Mijlocașul s-a revanșat însă pe teren. În următoarele două jocuri din Superliga României, cu Universitatea Cluj și Rapid, Cătălin Cîrjan a marcat câte un gol. Dinamo este pe locul 4 în campionat, iar suporterii visează la o calificare în preliminariile cupelor europene.

Cum trece Cătălin Cîrjan peste criticile suporterilor. Ce faci mijlocașul de la Dinamo după fiecare meci

Cătălin Cîrjan a vorbit în emisiunea FANATIK DINAMO despre criticile pe care le-a primit după meciul cu CFR Cluj. Mijlocașul a recunoscut că nu a fost ușor să treacă peste înjurăturile fanilor, însă a încercat să rămână pozitiv și să ia ceva constructiv din criticile primite.

„Nu e ușor. Depinde foarte mult. A fost un val după meciul cu CFR. Am ratat acea mare ocazie și am fost înjurat. Lucrurile astea nu au fost ok pentru mine. Am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat. Criticile din partea oamenilor care au jucat fotbal sunt constructive. Încerc să iau ceva bun de la fiecare. Asta mă ajută. Eu sunt cel mai mare critic al meu. Mă duc acasă și mă uit la meci. Nu pot să dorm fără. M-am uitat și la faza din meciul cu CFR. Vă zic sincer, nu regret nimic. A fost greu. Îmi doream foarte mult să marchez și să câștigăm”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
