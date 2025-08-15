Sport

Cătălin Cîrjan, iritat după Dinamo – UTA 1-1: „Când jucăm acasă nu ne putem mulțumi cu un punct”

Dinamo a scos doar o remiză din partida de pe Arena Națională cu UTA Arad. Cătălin Cîrjan și-a împărtășit impresiile despre joc după fluierul final.
Daniel Işvanca
16.08.2025 | 00:12
Catalin Cirjan iritat dupa Dinamo UTA 11 Cand jucam acasa nu ne putem multumi cu un punct
ULTIMA ORĂ
Cătălin Cîrjan nu s-a ferit de cuvinte, după Dinamo - UTA 1-1 FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Dinamo și UTA s-au duelat de la egal la egal pe Arena Națională, iar cele două formații au fost nevoite să se mulțumească cu câte un punct din acest joc. Hakim Abdallah a marcat împotriva fostei sale echipe, dar a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan: „Trebuie să jucăm altfel”

După o primă repriză catastrofală, în care a și încasat gol de la echipa antrenată de Adrian Mihalcea, Dinamo și-a revenit în partea secundă și a arătat un fotbal de calitate, fiind chiar aproape să câștige meciul.

„Câinii” lui Zeljko Kopic au forțat victoria în minutele de final, în ciuda faptului că Milanov și Cristi Mihai au fost eliminați de Sebastian Colțescu.

ADVERTISEMENT

După fluierul final, Cătălin Cîrjan și-a împărtășit impresiile despre meci și a transmis ce trebuie schimbat pentru ca jocul echipei sale să arate altfel la următoarele partide.

„Dezamăgit, am jucat acasă, nu putem să ne mulțumim cu un punct. Am făcut o primă repriză slabă, a semănat cu repriza a doua de la Metaloglobus. Sunt fericit pentru a doua repriză, ne-am montat bine, am ieșit bine de la cabine.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Și după meciul cu Metaloglobus am spus că a fost o greșeală, jucăm pentru Dinamo și trebuie să jucăm altfel. Nu vreau să comentez arbitrajul, mi s-a părut ok”.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Cătălin Cîrjan: „Când ajunge mingea la mine trebuie să creez pericol”

„Am dat pasă de gol, am intrat în centru, știam că o să îmi blocheze șutul. Am avut multe ocazii azi, nu am reușit să înscriu, puteam să dau și golul victoriei. O să mă antrenez mai mult și sper să iasă la următorul meci.

ADVERTISEMENT

Nu există presiune, ăsta este rolul meu, sunt numărul 10. Când ajunge mingea la mine trebuie să creez pericol. Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Să fim agresivi, să facem pressing sus.

Ne simțim bine oriunde, pentru mine e ok pentru că gazonul este bun aici, dar îmi e indiferent”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Hakim Abdallah, mesaj pentru suporterii lui Dinamo, după ce a marcat împotriva „câinilor”:...
Fanatik
Hakim Abdallah, mesaj pentru suporterii lui Dinamo, după ce a marcat împotriva „câinilor”: „E normal să nu sărbătoresc”
Dinamo – UTA 1-1, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Meci...
Fanatik
Dinamo – UTA 1-1, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Meci nebun cu două eliminări pe Arena Națională. Cum arată clasamentul
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Al Nassr, transfer spectaculos de la Bayern!...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Al Nassr, transfer spectaculos de la Bayern! Un nou star va evolua alături de Cristiano Ronaldo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!