Cătălin Cîrjan, iritat după Dinamo – UTA 1-1: „Când jucăm acasă nu ne putem mulțumi cu un punct”

, iar cele două formații au fost nevoite să se mulțumească cu câte un punct din acest joc. , dar a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii lui Dinamo.

Cătălin Cîrjan: „Trebuie să jucăm altfel”

După o primă repriză catastrofală, în care a și încasat gol de la echipa antrenată de Adrian Mihalcea, Dinamo și-a revenit în partea secundă și a arătat un fotbal de calitate, fiind chiar aproape să câștige meciul.

„Câinii” lui Zeljko Kopic au forțat victoria în minutele de final, în ciuda faptului că Milanov și Cristi Mihai au fost eliminați de Sebastian Colțescu.

După fluierul final, Cătălin Cîrjan și-a împărtășit impresiile despre meci și a transmis ce trebuie schimbat pentru ca jocul echipei sale să arate altfel la următoarele partide.

„Dezamăgit, am jucat acasă, nu putem să ne mulțumim cu un punct. Am făcut o primă repriză slabă, a semănat cu repriza a doua de la Metaloglobus. Sunt fericit pentru a doua repriză, ne-am montat bine, am ieșit bine de la cabine.

Și după meciul cu Metaloglobus am spus că a fost o greșeală, jucăm pentru Dinamo și trebuie să jucăm altfel. Nu vreau să comentez arbitrajul, mi s-a părut ok”.

Cătălin Cîrjan: „Când ajunge mingea la mine trebuie să creez pericol”

„Am dat pasă de gol, am intrat în centru, știam că o să îmi blocheze șutul. Am avut multe ocazii azi, nu am reușit să înscriu, puteam să dau și golul victoriei. O să mă antrenez mai mult și sper să iasă la următorul meci.

Nu există presiune, ăsta este rolul meu, sunt numărul 10. Când ajunge mingea la mine trebuie să creez pericol. Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Să fim agresivi, să facem pressing sus.

Ne simțim bine oriunde, pentru mine e ok pentru că gazonul este bun aici, dar îmi e indiferent”, a declarat Cătălin Cîrjan.