Cătălin Cîrjan, luat tare după Dinamo – Petrolul 1-1. Întrebat în direct dacă a participat la meciuri trucate! Ce spune despre suspendarea impresarului său

ADVERTISEMENT

Dinamo s-a ales doar cu un punct din partida cu Petrolul, deși a controlat în mare parte jocul. Unul dintre vinovații principali pentru acest semieșesc a fost portarul Epassy, după o greșeală impardonabilă, însă Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei, nu-l învinuiește.

Cătălin Cîrjan nu pune presiune pe umerii lui Epassy: „Suntem o familie”

Deși se îndrepta spre o victorie după golul lui Armstrong, Dinamo a plecat cu un singur punct vineri seară de pe „Arcul de Triumf”. Astfel, formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a deveni liderul provizoriu al campionatului.

ADVERTISEMENT

eroare ce a dus la golul egalizator al lui Gicu Grozav. Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan i-a luat apărarea portarului camerunez, amintind de nenumăratele parade prin care și-a salvat echipa în repetate rânduri:

„E dezamăgire în vestiar, dar mai avem meciuri de jucat. Am luat un punct până la urmă, dar cred eu că meritam mai mult. Trebuie să marcăm mai mult, ne vom concentra pe asta. Nu știu neapărat dacă am căzut pe final… ei au scăpat pe câteva contraatacuri. A fost și o greșeală, dar suntem o echipă: câștigăm împreună, pierdem împreună.

ADVERTISEMENT

Terenul a fost foarte greu. A fost mai ușor pentru ei, pentru că au fost grupați. Pentru noi a fost mai dificil, dar nu căutăm scuze. Mergem la Constanța să câștigăm. Epassy este dezamăgit, dar mergem mai departe, suntem o familie. Ne-a ajutat de foarte multe ori”, a spus Cătălin Cîrjan, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Cătălin Cîrjan problemele agentului său, Cătălin Sărmășan

după ce s-ar fi descoperit că a fost implicat în pariuri sportive, conform

Agentul mai multor fotbaliști din SuperLiga României ar fi pariat la peste 5000 de evenimente sportive, printre care și meciuri din competițiile interne de fotbal. Întrebat despre acest subiect, Cătălin Cîrjan a recunoscut că nu este la curent și a refuzat să dea crezare acestor informații: „Este agentul meu, este parte din familia mea. Mă știu cu el de foarte mult timp. Lăsați-mă să nu cred deocamdată. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. (n.r. – Ți s-a cerut să faci anumite lucruri în meciuri?) Mie nu mi s-a cerut nimic, nu există așa ceva”, a mai spus Cătălin Cîrjan.