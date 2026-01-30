Sport

Cătălin Cîrjan, luat tare după Dinamo – Petrolul 1-1. Întrebat în direct dacă a participat la meciuri trucate! Ce spune despre suspendarea impresarului său

Cătălin Cîrjan i-a luat apărarea lui Epassy după Dinamo - Petrolul 1-1. Cum a comentat căpitanul lui Dinamo suspendarea agentului său, după ce ar fi pariat la peste 5000 de pariuri sportive
Ciprian Păvăleanu
30.01.2026 | 23:40
Catalin Cirjan luat tare dupa Dinamo Petrolul 11 Intrebat in direct daca a participat la meciuri trucate Ce spune despre suspendarea impresarului sau
ULTIMA ORĂ
Cătălin Cîrjan a vorbit la flash-interviu despre greșeala lui Epassy și despre situația agentului său, Cătălin Sărmășan, acuzat că ar fi jucat la pariuri sportive. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Dinamo s-a ales doar cu un punct din partida cu Petrolul, deși a controlat în mare parte jocul. Unul dintre vinovații principali pentru acest semieșesc a fost portarul Epassy, după o greșeală impardonabilă, însă Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei, nu-l învinuiește.

Cătălin Cîrjan nu pune presiune pe umerii lui Epassy: „Suntem o familie”

Deși se îndrepta spre o victorie după golul lui Armstrong, Dinamo a plecat cu un singur punct vineri seară de pe „Arcul de Triumf”. Astfel, formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a deveni liderul provizoriu al campionatului.

ADVERTISEMENT

Epassy a ieșit neinspirat la o centrare și a scăpat mingea din mâini, eroare ce a dus la golul egalizator al lui Gicu Grozav. Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan i-a luat apărarea portarului camerunez, amintind de nenumăratele parade prin care și-a salvat echipa în repetate rânduri:

„E dezamăgire în vestiar, dar mai avem meciuri de jucat. Am luat un punct până la urmă, dar cred eu că meritam mai mult. Trebuie să marcăm mai mult, ne vom concentra pe asta. Nu știu neapărat dacă am căzut pe final… ei au scăpat pe câteva contraatacuri. A fost și o greșeală, dar suntem o echipă: câștigăm împreună, pierdem împreună.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Terenul a fost foarte greu. A fost mai ușor pentru ei, pentru că au fost grupați. Pentru noi a fost mai dificil, dar nu căutăm scuze. Mergem la Constanța să câștigăm. Epassy este dezamăgit, dar mergem mai departe, suntem o familie. Ne-a ajutat de foarte multe ori”, a spus Cătălin Cîrjan, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”

Cum a comentat Cătălin Cîrjan problemele agentului său, Cătălin Sărmășan

Cătălin Sărmășan, impresarul care se ocupă și de Cătălin Cîrjan, a fost suspendat și amendat cu o sumă de 150.000 de lei de Federația Română de Fotbal după ce s-ar fi descoperit că a fost implicat în pariuri sportive, conform Pro Sport.

Agentul mai multor fotbaliști din SuperLiga României ar fi pariat la peste 5000 de evenimente sportive, printre care și meciuri din competițiile interne de fotbal. Întrebat despre acest subiect, Cătălin Cîrjan a recunoscut că nu este la curent și a refuzat să dea crezare acestor informații: „Este agentul meu, este parte din familia mea. Mă știu cu el de foarte mult timp. Lăsați-mă să nu cred deocamdată. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. (n.r. – Ți s-a cerut să faci anumite lucruri în meciuri?) Mie nu mi s-a cerut nimic, nu există așa ceva”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT
Ce a pățit cea mai frumoasă femeie din lume? „Vă rog să fiți...
Fanatik
Ce a pățit cea mai frumoasă femeie din lume? „Vă rog să fiți foarte atenți…”
FCSB, remiză cu o echipă de opt ori mai puternică: „Scorul e mincinos!”...
Fanatik
FCSB, remiză cu o echipă de opt ori mai puternică: „Scorul e mincinos!” Roş-albaştrii, lot mai slab ca la startul sezonului
Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, contre în direct în cazul suspendării lui Sărmășan:...
Fanatik
Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, contre în direct în cazul suspendării lui Sărmășan: „Trebuie să îți asumi!” / „Vrei să protejezi FRF!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era...
iamsport.ro
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era protejatul lui Mircea Lucescu, nu era un antrenor bun!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!