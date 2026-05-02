Cătălin Cîrjan, mărturii în premieră despre credință și relația specială cu duhovnicul său: „Mereu spun 'Facă-se voia Ta, Doamne!'"

Cătălin Cîrjan a fost invitatul lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO și a făcut câteva dezvăluiri tari. Căpitanul roș-albilor a vorbit inclusiv despre credință și relația specială cu duhovnicul său
Cristian Măciucă
02.05.2026 | 09:00
Catalin Cirjan marturii in premiera despre credinta si relatia speciala cu duhovnicul sau Mereu spun Facase voia Ta Doamne
Cătălin Cîrjan, mărturii în premieră despre credință și relația specială cu duhovnicul său: „Mereu spun 'Facă-se voia Ta, Doamne!'” FOTO: Fanatik
Cătălin Cîrjan (23 de ani) este pe val de când a semnat cu Dinamo. E căpitan la gruparea din „Ștefan cel Mare” și a debutat la naționala de seniori a României. Pentru toate realizările sale, playmakerul roș-albilor este recunoscător inclusiv credinței în Dumnezeu, cu care are o relație aparte.

Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre credința în Dumnezeu

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Dinamo în acest sezon. A reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 6 pase decisive. Ultimul gol a fost înscris în victoria de poveste din derby-ul cu Rapid, scor 3-1. 

(n.r. – Tu ești un om credincios?) Da, foarte credincios. Cred că totul în viața se întâmplă cu un motiv. Dumnezeu are un plan pentru noi și totul este de la el. Tocmai că sunt credincios nu vreau să mă gândesc și să spun ce plan ar avea Dumnezeu cu mine. Mereu spun ‘Facă-se voia Ta, Doamne!’ și las totul în mâinile Lui”, a declarat Cătălin Cîrjan, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Cîrjan, ajutor pentru Mănăstirea Cașin din județul Bacău

Cătălin Cîrjan are o relație foarte apropiată și cu biserica. Internaționalul român are propriul duhovnic. Nu e de mirare că, într-o postare recentă pe rețelele de socializare, căpitanul „câinilor” a cerut sprijinul oamenilor pentru a contribui la consolidarea și restaurarea Mănăstirii Cașin, din județul Bacău, ctitorită acum aproape 400 de ani de Gheorghe Ștefan Vodă al Moldovei.

„Duhovnicul meu, Părintele Vlad Roșu, vrea să readucă mănăstirea la viață. Vrea să facă un proiect frumos acolo și mi-am dorit să îl ajut prin această postare. E din Bacău, dar vine foarte des la București. L-am cunoscut la Piața Unirii, la Sf. Spiridon, la biserică, acolo ne-am cunoscut”, a mai spus căpitanul lui Dinamo.

Cristi Coste X Catalin Cirjan: „PARINTII MI-AU INSUFLAT DRAGOSTEA PENTRU DINAMO" | Fanatik Dinamo

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
