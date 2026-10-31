Cătălin Cîrjan, mesaj impresionant din partea soției sale. Ce i-a transmis Evelyn după ce au devenit părinți

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Cătălin Cîrjan are toate motivele să fie fericit și mândru. Soția sa, Evelyn, i-a lăsat un mesaj impresionant după ce au devenit părinți pentru prima oară. I-a făcut o caracterizare inedită, bucurându-se de un suport emoționat important din partea lui.

Cătălin Cîrjan, sprijin uriaș pentru partenera de viață

Mijlocașul celor de la Dinamo București a fost (59 ani). A fost aspru criticat după plecarea lui Dennis Politic (26 de ani) la FCSB, în vara lui 2025, Cătălin Cîrjan fiind numit noul căpitan al formației din Ștefan cel Mare. În schimb, sportivul a decis să le transmită un mesaj clar suporterilor.

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Echipa lui visează la titlu, însă fotbalistul crede că este . În carieră o duce foarte bine, având un suport real din partea soției sale. Evelyn Tamaș este recunoscătoare la rândul ei pentru sprijinul imens pe care-l are de la acesta, mai ales după ce a devenit mamă.

Frumoasa șatenă a născut o fetiță la puțină vreme de la cununia civilă. Nașterea bebelușului a avut loc pe 28 august, micuța primind nota 10 din partea medicilor. Perioada sarcinii a fost una pe care tânăra nu o va uita niciodată și de care și-a amintit de curând. A subliniat că fotbalistul este persoana care i-a dat putere.

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„Se spune că sarcina este o călătorie pentru a deveni mamă. Dar nimeni nu vorbește suficient despre omul care te ajută să devii una. M-a purtat prin fiecare clipă, prin fiecare emoție, fiecare teamă, fiecare schimbare, fiecare zi grea. El a fost calmul meu când totul părea copleșitor, puterea mea când mă simțeam slăbită și locul meu sigur când aveam cea mai mare nevoie. Am purtat cea mai mare iubire a noastră timp de nouă luni, dar tu m-ai purtat prin toate. Și nu voi uita niciodată asta”, a notat soția lui Cătălin Cîrjan, pe pagina personală de Instagram.

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Cum și-a cunoscut Cătălin Cîrjan soția

Cătălin Cîrjan și partenera sa de viață trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Dinamovistul a povestit că a cunoscut-o pe Evelyn Tamaș în mediul online. Ulterior, tânăra a început să vină la meciurile sale și treptat s-a înfiripat o relație amoroasă între ei. Jucătorul are numai cuvinte de laudă pentru șatenă și spune că se pricepe extraordinar de bine la fotbal. De asemenea, încearcă să cunoască toate regulile de pe teren și din afara acestuia. E o persoană care vrea să fie la curent cu sportul practict de partenerul de viață, fiind extrem de curioasă și pentru că își dorește o meserie într-un domeniu în care întrebările sunt esențiale.

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Soția fotbalistului ar vrea o carieră în jurnalism, dar momentan este în concediu de creștere copil. Pe de altă parte, tânăra nu îl critică deloc pe sportiv, preferând să se concentreze pe sprijin și susținere necondiționată. Totodată, este foarte discretă în mediul online. E o prezență rară, motiv pentru care nu postează frecvent.