Cătălin Cîrjan, mesaj pentru contestatari după Dinamo – Sepsi 1-1: “Când am semnat, lumea râdea de mine”

Dacă ar fi câștigat, „câinii” ar fi trecut pe primul loc în clasament. Fotbaliștii lui Zeljko Kopic nu au acuzat penalty-ul pe care Szabolcs Kovacs l-a dictat la ultima fază a meciului.

Cătălin Cîrjan, mesaj pentru contestatari după Dinamo – Sepsi

Jucătorii lui , scor 1-1, vorbind despre penalty-ul dictat la ultima fază a meciului, din care covăsnenii au reușit să egaleze, însă fără să acuze arbitrajul. Cătălin Cîrjan a avut și un mesaj pentru contestatarii care au râs de el când a semnat cu Dinamo:

ADVERTISEMENT

„Prima repriză a fost foarte bună pentru noi, am ținut de minge, am făcut ocazii. Din păcate, s-a întâmplat cum s-a întâmplat mereu, avem ocazii, dăm un gol, ne apărăm și primim gol pe final.

Ne gândeam că putem fi pe primul loc. Am jucat ca o echipă și cred că ne-a lipsit șansa în seara asta. Nu vreau să vorbesc nimic despre arbitraj”.

ADVERTISEMENT

„Terenul a fost greu, dar jucăm foarte bine. Adversarii spuneau că nu pot să iasă din jumătatea lor. Din păcate, în a doua repriză, ne-am apărat mai mult și am primit acel gol.

Când am semnat cu Dinamo, lumea râdea de mine și spunea că vom retrograda, astăzi ne batem pe primul loc și jucăm foarte bine. Victoria părea asigurată, din păcate se întâmplă, așa este la fotbal. Vrem trei puncte în următorul meci”, a .

ADVERTISEMENT

„Am avut victoria în mâini”

„Nu știu dacă a fost lipsă de concentrare pe final. S-a întâmplat la ultima fază, ar fi fost mai bine să se întâmple mai devreme. Se poate întâmpla orice la fotbal.

Jucăm contra altei echipe bune. Am început prima repriză bine, a doua mai puțin bine. Nu e o scuză pentru că am făcut pasul în spate, am luat gol la ultima fază până la urmă”, a spus și Raul Opruț.

ADVERTISEMENT

„E un regret destul de mare nu neapărat că puteam fi pe primul loc, ci pentru că erau trei puncte pe care le-am avut în mână. E un campionat foarte strâns și sunt multe echipe care se bat la play-off”, a mai spus fundașul „câinilor”.