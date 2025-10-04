Sport

Cătălin Cîrjan, moment emoționant după Slobozia – Dinamo 0-1, la 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan: „Singurul lucru pe care putem să-l facem”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, moment emoționant la 25 de ani de la dispariția „unicului căpitan” Cătălin Hîldan. Ce a spus fotbalistul „câinilor” după victoria cu Unirea Slobozia
Ciprian Păvăleanu
04.10.2025 | 05:20
Cătălin Cîrjan a vorbit despre împlinirea a 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan, la flash-interviul de după meciul Slobozia - Dinamo 0-1. Foto: Colaj FANATIK

Pe data de 5 octombrie a acestui an se împlinesc 25 de ani fără Cătălin Hîldan. Toată suflarea dinamovistă se va aduna la mormântul „Unicului Căpitan”, iar Cătălin Cîrjan, actualul căpitan al „câinilor”, a avut un discurs emoționant cu privire la ziua de duminică.

Cătălin Cîrjan, discurs emoționant la 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan

Duminică, 5 octombrie 2025, se împlinesc 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan, iar Dinamo i-a dedicat victoria împotriva Unirii Slobozia de pe terenul dificil de la Clinceni. La finalul partidei câștigate cu 1-0, căpitanul Cătălin Cîrjan a vorbit despre comemorarea fostului mijlocaș al lui Dinamo, dar și despre jocul dificil pe care l-au avut pe un teren inundat:

„Mi s-a părut imposibil de jucat. Oamenii de la televizor vor să vadă spectacol, dar terenul a fost impracticabil. Nu există tactică pe acest teren. Ne-am pregătit toată săptămâna pentru ceva, am venit aici și am jucat doar mingi lungi.  Am avut ocazii, a fost acel șut al meu… am venit montați. Cum am zis în vestiar, azi nu a fost despre fotbal, ci despre cine își dorește mai mult.

(n.r. – A arătat banderola la cameră cu imaginea lui Hîldan) Cătălin Hîldan rămâne în amintirea și spiritul lui Dinamo. Duminică îi așteptăm pe toți dinamoviștii în număr cât mai mare la mormântul său. Singurul lucru pe care putem să-l facem e să intrăm pe teren și să dăm ce e mai bun pentru numele său”, a spus Cătălin Cîrjan la flash-interviu, conform Prima Sport.

Cine a fost Cătălin Hîldan

Cătălin Hîldan a început să joace la Dinamo încă de la vârsta de 10 ani, sub comanda antrenorului Ionuț Chirilă. În 1994 a fost adus la echipa mare a lui Dinamo de Cornel Dinu și nu a mai plecat niciodată de la clubul din „Ștefan cel Mare”.

Alături de Dinamo, cel supranumit „unicul căpitan” a câștigat eventul în sezonul 1999-2000 (Liga 1 și Cupa României). De-a lungul carierei sale la Dinamo, el a jucat în 138 de partide în care a marcat 6 goluri pentru „câinii roșii”. În acest timp, el a adunat 8 selecții la echipa națională pentru care a marcat și un gol.

Din păcate pentru fotbalul românesc, Cătălin Hîldan s-a stins la doar 24 de ani în urma unui atac de cord, în timpul unui meci amical. În memoria sa, una dintre peluze a preluat numele său (PCH – Peluza Cătălin Hîldan), iar numărul său (11) a fost retras de club.

Va fi convocat Cătălin Cîrjan la naționala României? Ce a spus tânărul mijlocaș despre această posibilitate

În contextul în care „tricolorii” se confruntă cu diverse accidentări, Cătălin Cîrjan ar putea fi în vizorul lui Mircea Lucescu, mai ales că forma sa bună ar putea să-l recomande pentru o convocare:

„Pentru mine este un vis și un obiectiv să ajung la echipa națională, dacă domnul Lucescu va considera că merit să ajung acolo, rămâne la decizia dânsului, dar nu am avut nicio discuție cu nimeni de acolo”, a mai spus Cîrjan după meciul cu Slobozia.

