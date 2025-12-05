Marea dorință a lui Cătălin Cîrjan, înainte de FCSB – Dinamo: „Visam la asta de când eram în galerie”

ADVERTISEMENT

Dinamo pornește cu un ascendent moral înainte de derby-ul cu FCSB, după victoria obținută în tur contra campioanei, 4-3, dar și datorită poziției din clasament: „câinii” ocupă locul 3 în acest moment, în timp ce „roș-albaștrii” sunt pe poziția a 9-a. Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a prefațat întâlnirea care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Ce a declarat Cătălin Cîrjan înainte de FCSB – Dinamo

Dinamo nu a mai pierdut de o lună și jumătate, ultimul eșec fiind contra Rapidului, iar „câinii” vor dori să continue seria neînvinsă și după derby-ul cu FCSB. Cătălin Cîrjan a prefațat partida contra marii rivale. „Avem un moral bun, pentru că avem o perioadă bună în campionat. Am legat câteva rezultate pozitive, suntem neînvinși în ultimele meciuri și cred eu că jocul ne merge foarte bine.

ADVERTISEMENT

Avem un moral foarte bun! De mic visam la aceste momente, de când eram în galerie la Dinamo. Acum sunt norocos că am această șansă să fiu pe teren în derby”, a declarat căpitanul lui Dinamo, conform . În tur, „câinii” s-au impus cu 4-3 după un meci spectaculos. Alexandru Musi a deschis scorul împotriva fostei sale echipe, iar Danny Armstrong a fost eroul echipei pregătite de Zeljko Kopic, cu un hat-trick.

Care este marea dorință a lui Cătălin Cîrjan pentru derby-ul cu FCSB

Victoria din turul campionatului a fost prima pentru contra FCSB-ului, după 5 înfrângeri consecutive împotriva „roș-albaștrilor”. Mijlocașul nu are nicio contribuție decisivă în partidele cu actuala campioană, iar dorința sa este ca acest lucru să se schimbe în . „Îmi doresc mult să marchez, dar cel mai important e să câștigăm acest meci!

ADVERTISEMENT

E foarte greu să exprimi în cuvinte ce simți când joci în derby. Trebuie să o trăiești pe pielea ta. E o altfel de emoție când intri pe teren și vezi dorința suporterilor, când vezi cât de mult își doresc ca acest derby să fie câștigat. E un meci foarte important pentru club și pentru noi și vrem să luăm toate cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Nu aș vrea să mă gândesc la cine e favorită la acest meci. Eu cred că putem câștiga, pentru că avem o echipă și o formă foarte bună. Nu vrea să mă uit la forma lor. Îmi doresc să intru pe teren, să trag echipa după mine și să câștigăm!”, a transmis Cătălin Cîrjan.