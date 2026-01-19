Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a refuzat oferta de la gruparea ucraineană Metalist Harkov, care era dispusă să ofere o sumă importantă celor de la Dinamo în schimbul său. La emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a afirmat că fotbalistul „câinilor” ar fi un transfer foarte bun pentru rivala FCSB.

Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB!

Impresionat de calitățile lui Cătălin Cîrjan, Mitică Dragomir l-a recomandat pe acesta lui Gigi Becali. „Cîrjan este fotbalist. Rapidul ce fel de oameni a avut când i-a dat drumul lui Cîrjan? Păi, nu-ți dai seama? E și tânăr. Dacă eram în locul lui Dan Șucu, îi dădeam afară pe toți cei care l-au influențat să îi dea drumul.

Cum să pierzi un jucător de 10 milioane de euro? (n.r. 10 milioane face Cîrjan?) Se face ușor de 10. N-ați văzut ce știință a jocului are? Sigur va fi titular la echipa națională. FCSB de așa ceva are nevoie, de unul ca și Cîrjan. În primul rând, fuge, are o capacitate de efort ieșită din comun.

E ca Dan Nistor, fuge de rupe pământul, face peste 10 kilometri chiar și când joacă prost. Pe Cîrjan ar trebui să îl ia Gigi. Defilează în România dacă îl ia. Are nevoie de jucător de pasă. Cîrjan are știința jocului, e copil serios”, a afirmat fostul președinte al LPF la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. .

De ce a refuzat Cătălin Cîrjan oferta de la Metalist Harkov

Înainte de , Cătălin Cîrjan a vorbit despre oferta primită de la Metalist Harkov. „S-a vorbit foarte mult despre asta, că a fost o ofertă foarte bună, avantajoasă și pentru club. Am avut puțin de gândit, dar eu așa am fost crescut. Nu totul se rezumă la bani în viață, cel puțin asta cred eu și familia mea.

Nu cred că era un pas în față pe plan fotbalistic și, nu în ultimul rând, am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt. Asta îmi doresc. Vreau să dau tot ce am mai bun în aceste șase luni. Chiar simt că putem face asta. Suntem într-o poziție bună și îmi doresc din suflet ca suporterii să vină alături de noi la stadion și să luăm titlul”, a spus căpitanul lui Dinamo.