Cătălin Cîrjan, pus la zid după ce s-a bucurat provocator la golul marcat în Rapid – Dinamo: “Faci tu cu urechile așa? Bucură-te, bă, pentru echipa ta”

Fostul atacant al Rapidului, Robert Niță, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că a fost deranjat de modul provocator în care Cătălin Cîrjan și Danny Armstrong au ales să se bucure după golurile marcate pentru Dinamo.

Cătălin Cîrjan, luat la rost pentru modul în care s-a bucurat după golul înscris în Rapid – Dinamo

Căpitanul Cătălin Cîrjan, ajuns la Dinamo tocmai de la rivala Rapid, , semn că nu-i aude pe suporterii Giulești, dar a fost făcut praf de Robert Niță.

”Cîrjan își gâdilă urechile că dă și el gol după 3 luni. Armstrong le face semn celor din galerie să tacă din gură. Bucură-te, mă, pentru echipa ta. Bravo, felicitări, ați marcat goluri. Cîrjan venea după o perioadă mai puțin bună, avea nevoie mental de golul ăsta.

Este un jucător exponențial, e căpitanul echipei, dar ce faci? Faci tu cu urechile așa (n.r. – își pune mâinile la urechi) la suporteri să-i auzi. Băiatul ăla dă gol din penalty, se duce în fața galeriei și le face semn să tacă. Pentru ce să faci asta?

Eu știu, e război, e rivalitate mare, orice provocare din asta poate să ducă suspendarea terenului, la închiderea unor sectoare, dar vedeți-vă voi de fotbal, bucurați-vă cu ai noștri. E valabil și pentru jucătorii Rapidului, bucurați-vă cu giuleștenii voștri, ce treabă aveți cu adversarul”, a declarat Niță, la .

De ce nu a jucat Cîrjan la Rapid

Fostul atacant al giuleștenilor este de părere că Cîrjan nu are de ce să simtă resentimente față de Rapid și a explicat că la momentul când evolua pentru ”alb-vișinii” s-a mers pe mâna fundașului stânga Andrei Borza pentru regula U21.

”(n.r. – Cîrjan pare că a rămas cu ceva după plecarea de la Rapid) Cu ce a rămas. În momentul respectiv s-a ales între Cîrjan și Borza. Borza care era campion și jucător de echipa națională. Și Cîrjan era un jucător care nu debutase la seniori. Normal că l-ai ales pe Borza.

E nemulțumit că n-a jucat. Eu am spus-o de atunci nu ai ce să-i reproșezi lui Cîrjan. Venea devreme la antrenament, își făcea programul, era jucător de grup, dar nu a fost să fie la Rapid. A mers la Dinamo, și-a găsit locul, e un jucător apreciat, a devenit un jucător important, dar ce vină au suporterii că n-ai jucat tu la Rapid? N-au nicio vină”, a spus el.

Ce urare i-a făcut lui Cîrjan pentru play-off

În studioul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță i-a urat lui Cătălin Cîrjan să marcheze în toate partidele din play-off și să prindă un transfer în fotbalul mare, iar pe Danny Armstrong l-a făcut praf pentru gestul său de la gol.

”Felicitări pentru gol, dar bucură-te cu ai tăi. Când le faci așa normal că te huiduie și te înjură. Ești simbol pentru Dinamo acum, ai banderola de căpitan, bucură-te că poate cu golul ăsta pe Giulești ai ieșit din pasa aia mai puțin bună.

Eu tot timpul l-am susținut în această perioadă, chiar dacă e un jucător de la o rivală. De ce? Pentru că știu cum se pregătea Cîrjan, știu cât a suferit că nu a jucat la Rapid, dar ce vină au oamenii care vin la meci? N-au nicio vină.

Bucură-te că ai dat gol și Doamne Ajută să dai gol etapă de etapă în play-off-ul ăsta și să-și vină o ofertă nu din Ucraina sau Rusia, ci din Anglia, acolo unde ai făcut junioratul, că poate meriți. De ce să provoci? Bucură-te de realizarea ta.

Armstrong, mare rivalitate are el cu Giuleștiul că nu știa unde era Bucureștiul înainte să vină aici. Le făcea semn, liniște că am dat eu gol din penalty. A plecat în liniște de la stadion. A fost așa liniștit, nu s-a mai auzit după meci”, a afirmat Niță.