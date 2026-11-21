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La fel ca în turul sezonului regulat, Dinamo a pierdut cu Petrolul și în prima etapă din retur. „Lupii galbeni” s-au impus la Slobozia cu scorul 1-0, dintr-un penalty dictat în urma unei faze nebune din prima repriză. Dan Nlundulu a fost autorul golului din minutul 45+12.

Concluziile lui Cătălin Cîrjan după Dinamo – Petrolul 0-1

Petrolul continuă să fie „bestia nera” pentru Dinamo. trupa de pe „Ilie Oană” e singura care nu a luat gol în acest sezon de la ec „O seară grea pentru noi. Două înfrângeri la rând, nu ne doream asta. Trebuie să vedem fiecare ce greșeli facem și să dăm mai mult la antrenamente. Cred că n-a mers nimic, am făcut o primă repriză slabă, cea mai slabă din acest campionat.

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Am avut ceva ocazii, dar nu am reușit să înscriem, la fel ca în tur. S-a stat foarte mult la acea oprire, nu vreau să vorbesc eu prea mult. Ca fotbalist vrei să joci, nu să stai. Nu am mai văzut ceva de genul, nu, dar asta a fost.

Nu contează că am fost eu schimbat. Mister a vrut să facă schimbări și să câștigăm meciul. Nu am reușit să câștigăm meciul. Cu siguranță că sunt dezamăgit atunci când nu pot să-mi ajut colegii. Trebuie să facem analiză și să vedem ce nu a mers în această seară”, a declarat Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Petrolul 0-1.

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Semnal de alarmă tras de căpitanul lui Dinamo

Pentru Dinamo, eșecul de la Slobozia a fost al treilea din acest sezon. „Nu a fost ușor, nu căutăm scuze. Trebuie să fim uniți. După două înfrângeri, o să zică lumea că suntem cei mai slabi, dar trebuie să nu băgăm în seamă lucrurile negative din afară”, a mai spus Cîrjan.

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Dinamo nu mai pierduse acasă din 19 martie 2026, de la duelul cu Universitatea Craiova, scor 0-1. În urma acestui rezultat, echipa lui Nuno Campos a rămas pe locul 2 în clasament, cu 33 de puncte, în timp ce Petrolul e a patra, acum cu 30 de puncte.