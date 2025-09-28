Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cătălin Cîrjan, reacție-șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a uitat de rivalități și spune că dorește ca FCSB să ajungă în play-off
Mihai Alecu
28.09.2025 | 09:15
Catalin Cirjan reactiesoc despre parcursul dezastruos al FCSB in SuperLiga Neam dori sa intre in playoff
Cătălin Cîrjan nu s-a ferit de cuvinte și spune că o vrea pe FCSB în play-off

Distanța dintre Dinamo și FCSB s-a mărit cu încă un punct, asta după ce „câinii” au remizat, 2-2, cu Universitatea Craiova. Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan spune că ar prefera ca trupa patronată de Gigi Becali să-și revină și să se califice în play-off.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan o vrea pe FCSB în play-off-ul SuperLigii

Rivalitatea binecunoscută între Dinamo și FCSB este una care aduce o atmosferă extraordinară pe stadion, fapt pentru care căpitanul formației pregătite de Zeljko Kopic declară, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA, că și-ar dori să aibă dueluri cu Dennis Politic & Co. și în play-off, nu doar în sezonul regular. Cîrjan a subliniat că el și coechipierii săi simt meciurile cu FCSB ca pe niște dueluri speciale, iar prezența a zeci de mii de oameni în tribune e un factor motivator suplimentar.

„O surpriză foarte mare. Și FCSB-ul, și CFR-ul. Nu au rezultate foarte bune, dar să fiu sincer noi ne-am dori să intre în play-off. E altceva când joci un derby în play-off. Anul trecut am jucat cu 45.000 de oameni în tribune și sunt niște meciuri speciale. Ne dorim să avem cele mai bune echipe în play-off și să fie partide spectaculoase. Cum am zis, este abia începutul campionatului, mai sunt 20 de meciuri și au șansa să intre în play-off”, a spus Cătălin Cîrjan la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan nu a mai vorbit cu Dennis Politic după transferul acestuia la FCSB

În vară, cel mai mediatizat transfer a fost cel al lui Dennis Politic, care a plecat de la Dinamo la FCSB. Gigi Becali l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi, plus 1 milion de euro, condiții acceptate în cele din urmă de Andrei Nicolescu. Hulit de fanii alb-roșii pentru decizia de a pleca, Politic se pare că nu mai este apropiat nici de foștii coechipieri. Cîrjan a recunoscut că nu a mai vorbit cu extrema trecută pe la Manchester United după ce s-a oficializat mutarea la rivala din SuperLiga.

„Am văzut că ultimele 7-8 meciuri nu au reușit să învingă, însă e bine că noi suntem neînvinși în timpul ăsta. Nu, nu am mai vorbit deloc cu Dennis Politic, absolut deloc. Da, aveam o relație foarte bună. Așa e la fotbal. Unul pleacă la o echipă, celălalt rămâne”, a mai declarat căpitanul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Cîrjan, care a avut evoluții apreciate atât în sezonul trecut, cât și actuala stagiune, a fost criticat de Dănuț Lupu, fostul jucător al lui Dinamo, și nu a ezitat să-i răspundă acestuia. Jucătorul „câinilor” a recunoscut că a avut o evoluție nesatisfăcătoare în unele partide, inclusiv în cea contra celor de la Farul Constanța. Totuși, Cîrjan rămâne o piesă de bază pentru alb-roșii, iar cifrele sale sunt grăitoare: 11 meciuri, 2 goluri și 3 pase decisive în acest sezon pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut:...
Digisport.ro
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă

Cătălin Cîrjan, reacție șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off”

Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau...
Fanatik
Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani”
Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider!...
Fanatik
Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm”
Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau...
Fanatik
Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea! Mi-e frică să nu o comitem”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!