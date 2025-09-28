Cătălin Cîrjan, reacție-șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off”

Distanța dintre Dinamo și FCSB s-a mărit cu încă un punct, asta după ce Cu toate acestea, Cătălin Cîrjan spune că ar prefera ca trupa patronată de Gigi Becali să-și revină și să se califice în play-off.

Cătălin Cîrjan o vrea pe FCSB în play-off-ul SuperLigii

Rivalitatea binecunoscută între Dinamo și FCSB este una care aduce o atmosferă extraordinară pe stadion, fapt pentru care căpitanul formației pregătite de Zeljko Kopic declară, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA, că și-ar dori să aibă dueluri cu Dennis Politic & Co. și în play-off, nu doar în sezonul regular. Cîrjan a subliniat că el și coechipierii săi simt meciurile cu FCSB ca pe niște dueluri speciale, iar prezența a zeci de mii de oameni în tribune e un factor motivator suplimentar.

„O surpriză foarte mare. Și FCSB-ul, și CFR-ul. Nu au rezultate foarte bune, dar să fiu sincer noi ne-am dori să intre în play-off. E altceva când joci un derby în play-off. Anul trecut am jucat cu 45.000 de oameni în tribune și sunt niște meciuri speciale. Ne dorim să avem cele mai bune echipe în play-off și să fie partide spectaculoase. Cum am zis, este abia începutul campionatului, mai sunt 20 de meciuri și au șansa să intre în play-off”, a spus Cătălin Cîrjan la FANATIK SUPERLIGA.

Cătălin Cîrjan nu a mai vorbit cu Dennis Politic după transferul acestuia la FCSB

În vară, cel mai mediatizat transfer a fost cel al lui Dennis Politic, care a plecat de la Dinamo la FCSB. Gigi Becali l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi, plus 1 milion de euro, condiții acceptate în cele din urmă de Andrei Nicolescu. Hulit de fanii alb-roșii pentru decizia de a pleca, Politic se pare că nu mai este apropiat nici de foștii coechipieri. Cîrjan a recunoscut că nu a mai vorbit cu extrema trecută pe la Manchester United după ce s-a oficializat mutarea la rivala din SuperLiga.

„Am văzut că ultimele 7-8 meciuri nu au reușit să învingă, însă e bine că noi suntem neînvinși în timpul ăsta. Nu, nu am mai vorbit deloc cu Dennis Politic, absolut deloc. Da, aveam o relație foarte bună. Așa e la fotbal. Unul pleacă la o echipă, celălalt rămâne”, a mai declarat căpitanul lui Dinamo.

Cîrjan, care a avut evoluții apreciate atât în sezonul trecut, cât și actuala stagiune, , fostul jucător al lui Dinamo, și nu a ezitat să-i răspundă acestuia. Jucătorul „câinilor” a recunoscut că a avut o evoluție nesatisfăcătoare în unele partide, inclusiv în cea contra celor de la Farul Constanța. Totuși, Cîrjan rămâne o piesă de bază pentru alb-roșii, iar cifrele sale sunt grăitoare: 11 meciuri, 2 goluri și 3 pase decisive în acest sezon pentru Dinamo.

