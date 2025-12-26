Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro: “Îmi doream foarte mult să fiu acolo!”

ADVERTISEMENT

România U21 a fost prezentă în vara acestui an la Campionatul European U21. La acel moment, Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare, anume ca mijlocașul Cătălin Cîrjan să nu facă parte din lotul de la turneul final. Cum a trecut căpitanul lui Dinamo peste acel eveniment.

Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro

Deși nu a fost convocat la Euro U21, Cătălin Cîrjan a evoluat constant în SuperLiga și a reușit să debuteze chiar în naționala mare a României. Ales „Căpitanul Anului” la Super Gala FANATK, mijlocașul a rupt tăcerea despre episodul petrecut în vară.

ADVERTISEMENT

. Ulterior acestui episod, mijlocașul s-a antrenat din greu și a reușit să-și îndeplinească un vis – debutul la echipa mare.

„(n.r. – Cum ai trecut peste dezamăgirea neconvocării la Euro?) Au fost mai multe momente grele în cariera mea, de la accidentări până la acest moment din vară.

ADVERTISEMENT

Îmi doream foarte mult să fiu la Campionatul European. Cred că totul se întâmplă în viață cu un motiv, am continuat să muncesc, m-am întors la club, am dat totul în fiecare zi și sper că voi prinde un Campionat European alături de echipa mare”, a declarat Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Ce spune Cîrjan despre barajul cu Turcia

România are în continuare șanse de calificare la Campionatul Mondial din vara anului viitor. și ulterior să câștige cu învingătoarea din celălalt baraj.

Cătălin Cîrjan susține că România poate trece de Turcia și își dorește nespus să participe alături de „tricolori” la Campionatul Mondial de anul viitor.

ADVERTISEMENT

„Mi-am îndeplinit visul, am debutat la echipa națională mare. Vor fi niște meciuri dificile (n.r. – cele de la baraj), dar la fotbal se poate întâmpla orice. Trebuie să mergem la duelul cu Turcia cu gândul la victorie și sunt sigur că putem câștiga.

(n.r. – Te vezi la Mondial?) Îmi doresc să fiu sănătos în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot face acum ce-mi doresc, și, clar, prezența la Mondial este un obiectiv de-al meu”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

2,5 milioane de euro este cota lui Cîrjan

21 meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive a reușit mijlocașul în acest sezon de SuperLiga