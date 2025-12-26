Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro: “Îmi doream foarte mult să fiu acolo!”

Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea despre momentul în care nu a fost ținut de Daniel Pancu în lotul României U21 de la Euro. Cum și-a revenit căpitanul lui Dinamo după acel eveniment.
Iulian Stoica, Marian Popovici
26.12.2025 | 11:05
Catalin Cirjan rupe tacerea despre momentul in care a fost lasat in afara lotului de la Euro Imi doream foarte mult sa fiu acolo
EXCLUSIV FANATIK
Cătălin Cîrjan rupe tăcerea după neconvocarea la Euro U21. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

România U21 a fost prezentă în vara acestui an la Campionatul European U21. La acel moment, Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare, anume ca mijlocașul Cătălin Cîrjan să nu facă parte din lotul de la turneul final. Cum a trecut căpitanul lui Dinamo peste acel eveniment.

Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro

Deși nu a fost convocat la Euro U21, Cătălin Cîrjan a evoluat constant în SuperLiga și a reușit să debuteze chiar în naționala mare a României. Ales „Căpitanul Anului” la Super Gala FANATK, mijlocașul a rupt tăcerea despre episodul petrecut în vară.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a mărturisit că își dorea foarte mult să fie alături de colegii săi la turneul final din vară. Ulterior acestui episod, mijlocașul s-a antrenat din greu și a reușit să-și îndeplinească un vis – debutul la echipa mare.

„(n.r. – Cum ai trecut peste dezamăgirea neconvocării la Euro?) Au fost mai multe momente grele în cariera mea, de la accidentări până la acest moment din vară.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

Îmi doream foarte mult să fiu la Campionatul European. Cred că totul se întâmplă în viață cu un motiv, am continuat să muncesc, m-am întors la club, am dat totul în fiecare zi și sper că voi prinde un Campionat European alături de echipa mare”, a declarat Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când...
Digisport.ro
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"

Ce spune Cîrjan despre barajul cu Turcia

România are în continuare șanse de calificare la Campionatul Mondial din vara anului viitor. „Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu trebuie să învingă Turcia în luna martie și ulterior să câștige cu învingătoarea din celălalt baraj.

Cătălin Cîrjan susține că România poate trece de Turcia și își dorește nespus să participe alături de „tricolori” la Campionatul Mondial de anul viitor.

ADVERTISEMENT

„Mi-am îndeplinit visul, am debutat la echipa națională mare. Vor fi niște meciuri dificile (n.r. – cele de la baraj), dar la fotbal se poate întâmpla orice. Trebuie să mergem la duelul cu Turcia cu gândul la victorie și sunt sigur că putem câștiga.

(n.r. – Te vezi la Mondial?) Îmi doresc să fiu sănătos în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot face acum ce-mi doresc, și, clar, prezența la Mondial este un obiectiv de-al meu”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Cîrjan
  • 21 meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive a reușit mijlocașul în acest sezon de SuperLiga

Cătălin Cîrjan rupe tăcerea după neconvocarea la Euro U21

Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar,...
Fanatik
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto
Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători...
Fanatik
Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!