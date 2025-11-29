Sport

Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo – Oțelul 1-0: „Simțeam presiune pe mine”

Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost, din nou, decisiv pentru Dinamo. Căpitanul „câinilor roșii” a marcat singurul gol din victoria cu Oțelul. Dinamoviștii așteaptă acum cu nerăbdare derby-ul cu FCSB
Cristian Măciucă
29.11.2025 | 23:45
Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost omul meciului Dinamo – Oțelul 1-0. Căpitanul „câinilor” a marcat singurul gol al confruntării de pe Arena Națională. El a punctat în minutul 37 și a ajuns la cota 3 în acest sezon de SuperLiga.

Cătălin Cîrjan, omul meciului Dinamo – Oțelul 1-0

Dinamo e pe locul 2 după victoria cu Oțelul și asta datorită lui Cătălin Cîrjan. Căpitanul roș-albilor a marcat singurul gol al partidei cu moldovenii. Acum, echipa lui Kopic e pe 2, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

„Pot să spun că simțeam nevoia să marchez. Era presiune pe mine, toată lumea vorbea de jocul meu, că nu-mi ieșea. Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan, ci toată echipa, suporteri, tot, tot”, a declarat Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Oțelul 1-0.

Dinamo se pregătește pentru derby-ul cu FCSB

Dinamoviștii au celebrat cu fanii victoria obținută împotriva Oțelului. Ultrașii le-au cerut „câinilor” să bată FCSB în „Eternul Derby” din etapa a 19-a, programat duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Până la meciul cu rivala de moarte, Dinamo mai are de jucat și în etapa a 2-a din grupele Cupei României, cu Farul, la Ovidiu.

„Cum ați auzit, fanii au cântat Dinamo bate pe Steaua (n.r.FCSB), dar noi prima oară trebuie să ne vedem de treabă și să facem un joc și în Cupa României.

Fanii visează la titlu, dar noi trebuie să luăm meci cu meci și să scoatem tot ce putem din fiecare partidă, asta e cel mai important”, a adăugat căpitanul lui Dinamo.

Ce jucători au ieșit accidentați din Dinamo – Oțelul 1-0

Pentru Dinamo și mai Zeljko Kopic nu va fi o săptămână deloc ușoară, mai ales că echipa de pe locul 2 are mari probleme de efectiv.

Doar în partida cu Dinamo „câinii roșii” au pierdut doi jucători importanți. Este vorba despre Jordan Ikoko și despre Antonio Bordușanu. Ambii au ieșit accidentați și l-au lăsat pe Kopic fără soluție la fundașul dreapta.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
