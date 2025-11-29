Cătălin Cîrjan s-a dus „glonț” la ea și i-a pus banderola de căpitan pe braț! Gest romantic după Dinamo – Oțelul 1-0. Foto

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (22 de ani) a decis de unul singur meciul Dinamo – Oțelul 1-0. Căpitanul „câinilor” a marcat în minutul 37 singurul gol al meciului de pe Arena Națională. La final, mijlocașul ofensiv a făcut un gest deosebit.

Banderola de căpitan a lui Dinamo a ajuns pe brațul iubitei lui Cîrjan

din acest sezon. Grație succesului cu moldovenii, echipa lui Zeljko Kopic e acum pe locul 2, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 22 de a avut Cătălin Cîrjan a fost integralist, iar după ultimul fluier al arbitrului Iulian Călin a celebrat cu stil victoria.

Cătălin Cîrjan a mers la tribuna VIP de la Arena Națională și i-a oferit-o iubitei sale. Aceasta din urmă și-a pus-o pe braț și a pozat mândră cu ea pentru FANATIK.

Ce a declarat Cătălin Cîrjan după Dinamo – Oțelul 1-0

În acest sezon, Cătălin Cîrjan a jucat în 19 meciuri în toate competițiile pentru Dinamo. El a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 4 pase decisive. „Pot să spun că simțeam nevoia să marchez. Era presiune pe mine, toată lumea vorbea de jocul meu, că nu-mi ieșea. Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan, ci toată echipa, suporteri, tot, tot”, a declarat Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Oțelul 1-0.

Deși mai are de jucat cu Farul, în cupă, la jumătatea săptămânii, căpitanul lui Dinamo e, inevitabil, cu gândul și la derby-ul cu FCSB, programat duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.

„Cum ați auzit, fanii au cântat Dinamo bate pe Steaua (n.r. FCSB), dar noi prima oară trebuie să ne vedem de treabă și să facem un joc și în Cupa României.

Fanii visează la titlu, dar noi trebuie să luăm meci cu meci și să scoatem tot ce putem din fiecare partidă, asta e cel mai important”, a mai spus Cîrjan.