Cătălin Cîrjan s-a dus „glonț” la ea și i-a pus banderola de căpitan pe braț! Gest romantic după Dinamo – Oțelul 1-0. Foto

Cătălin Cîrjan a fost omul meciului Dinamo - Oțelul 1-0. La final, autorul golului din minutul 37 a savurat din plin victoria și a făcut un gest romantic
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
30.11.2025 | 00:42
EXCLUSIV FANATIK
Gest romantic după Dinamo - Oțelul 1-0. Unde a ajuns banderola de căpitan a lui Cătălin Cîrjan. FOTO: Fanatik
Cătălin Cîrjan (22 de ani) a decis de unul singur meciul Dinamo – Oțelul 1-0. Căpitanul „câinilor” a marcat în minutul 37 singurul gol al meciului de pe Arena Națională. La final, mijlocașul ofensiv a făcut un gest deosebit.

Banderola de căpitan a lui Dinamo a ajuns pe brațul iubitei lui Cîrjan

Cătălin Cîrjan a decis meciul Dinamo – Oțelul cu al 3-lea său gol în SuperLiga din acest sezon. Grație succesului cu moldovenii, echipa lui Zeljko Kopic e acum pe locul 2, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 22 de a avut prestație care a fost remarcată de antrenorul croat. Cătălin Cîrjan a fost integralist, iar după ultimul fluier al arbitrului Iulian Călin a celebrat cu stil victoria.

Cătălin Cîrjan a mers la tribuna VIP de la Arena Națională și i-a oferit-o iubitei sale. Aceasta din urmă și-a pus-o pe braț și a pozat mândră cu ea pentru FANATIK. 

iubita lui cătălin cîrjan
Iubita lui Cătălin Cîrjan cu banderola de căpitan a lui Dinamo. FOTO: Fanatik

Ce a declarat Cătălin Cîrjan după Dinamo – Oțelul 1-0

În acest sezon, Cătălin Cîrjan a jucat în 19 meciuri în toate competițiile pentru Dinamo. El a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 4 pase decisive. „Pot să spun că simțeam nevoia să marchez. Era presiune pe mine, toată lumea vorbea de jocul meu, că nu-mi ieșea. Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan, ci toată echipa, suporteri, tot, tot”, a declarat Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Oțelul 1-0.

Deși mai are de jucat cu Farul, în cupă, la jumătatea săptămânii, căpitanul lui Dinamo e, inevitabil, cu gândul și la derby-ul cu FCSB, programat duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.

„Cum ați auzit, fanii au cântat Dinamo bate pe Steaua (n.r. FCSB), dar noi prima oară trebuie să ne vedem de treabă și să facem un joc și în Cupa României.

Fanii visează la titlu, dar noi trebuie să luăm meci cu meci și să scoatem tot ce putem din fiecare partidă, asta e cel mai important”, a mai spus Cîrjan.

  • 1,8 milioane de euro e cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com
  • 3 goluri și 4 assist-uri are Cîrjan sezonul acesta
