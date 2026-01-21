Sport

Cătălin Cîrjan semnează, după ce a refuzat-o pe Metalist: „E doar o formalitate”

Cătălin Cîrjan a refuzat oferta de la gruparea ucraineană Metalist Harkov, însă este aproape de a face un pas important cu privire la viitorul său. Cu cine semnează starul lui Dinamo
Bogdan Mariș
21.01.2026 | 10:30
Catalin Cirjan semneaza dupa ce a refuzato pe Metalist E doar o formalitate
EXCLUSIV FANATIK
Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a oferit ultimele detalii cu privire la viitorul lui Cătălin Cîrjan. FOTO: colaj Fanatik
Dinamo a primit o ofertă importantă pentru Cătălin Cîrjan din partea celor de la Metalist Harkov, însă fotbalistul a refuzat oportunitatea venită din Ucraina. Acesta este foarte aproape de a semna un nou contract cu gruparea „roș-albă”, aspect confirmat de directorul sportiv al „câinilor”, Cosmin Mihalescu, la emisiunea FANATIK DINAMO.

Ultimele detalii despre situația lui Cătălin Cîrjan

Cosmin Mihalescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Cîrjan, iar directorul sportiv al lui Dinamo a dezvăluit că noul contract al fotbalistului cu gruparea „roș-albă” va fi semnat în curând. „Mai e un singur aspect care e de clarificat acolo. Pe sume suntem agreați, e vorba doar de structură și cred că e doar o formalitate.

(n.r. îl simți pe Cîrjan ca un jucător care parcă e dintotdeauna la Dinamo?) Da. Cătă e trup și suflet. Și acolo la Săftica e primul, la antrenamente, ultimul care pleacă acasă. Toate protocoalele de recuperare pe care și le face, și le face singur. E un exemplu de profesionalism și chimia cu Dinamo cred că s-a văzut din primele lui jocuri.

Ulterior au ieșit la iveală motivele pentru care exista chimia asta. Transmite o energie foarte bună colegilor, transmite acest suflu pe care vrem să-l insuflăm tuturor jucătorilor de la Dinamo”, a afirmat acesta la emisiunea moderată de Cristi Coste. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informațiile privind oferta lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan pe 14 ianuarie.

Ce realizări are Cătălin Cîrjan în acest sezon

Cătălin Cîrjan a evoluat în 24 de partide pentru Dinamo în actuala stagiune, reușind să marcheze de 4 ori și să ofere 5 pase decisive coechipierilor. Acesta este lider în clasamentul minutelor jucate în acest sezon, cu 2044, fiind urmat din acest punct de vedere de Kennedy Boateng și Raul Opruț.

Mijlocașul, care a dezvăluit recent de ce a refuzat oferta primită de la Metalist Harkov, a început fotbalul la Viitorul Domnești înainte de a face pasul spre academia lui Arsenal în 2019, la vârsta de 16 ani. După patru ani la gruparea londoneză, acesta a revenit în țară și a debutat la nivel de seniori în tricoul Rapidului, unde a strâns 19 prezențe.

  • 2.5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt
  • 23 de ani are fotbalistul lui Dinamo

