Cătălin Cîrjan şi Alex Musi, două puncte fixe în echipa lui Dinamo: “Pe lângă ei, ne trebuie 4-5 jucători de experienţă şi nu îi avem”

Dinamo are un start pozitiv în noul sezon din Superligă, iar Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au jucat un rol important în atacul „câinilor”. Fostul antrenor al „roș-albilor”, Ion Marin, a analizat lotul echipei la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

Cîrjan și Musi, jucători esențiali pentru Dinamo

Ion Marin e de părere că Alexandru Musi și Cătălin Cîrjan joacă un rol esențial în echipa lui Dinamo, însă tehnicianul a afirmat că gruparea „roș-albă” are nevoie de mai mulți fotbaliști experimentați. „Cîrjan și Musi sunt doi copii de mare perspectivă, depinde cum se vor dezvolta.

Se pare că acest Cîrjan a găsit atmosfera propice pentru dezvoltare la Dinamo. Explozia pe care o are acum la Dinamo, nu a avut-o la Rapid. Putem să spunem că avem două puncte solide cu acești doi tineri.

(n.r. se poate construi de la aceste două cărămizi?) Eu nu i-aș pune pe ei să fie aceste cărămizi. Eu aș pune 3-4 jucători foarte maturi, cu experiență, cu valoare, care să-i dezvolte și mai mult pe acești tineri. (n.r. există acești jucători în lotul lui Dinamo?) După părerea mea, nu prea.

Doar un exemplu aș vrea să dau, încă suntem foarte ezitanți pe linia de fund, cu greșeli mari în zona centrală. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. În axul central ai nevoie de valoare, de constanță”, a declarat Ion Marin la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

Ion Marin a analizat jocul al lui Dinamo

a analizat și jocul echipei lui Zeljko Kopic. „Trebuie să ne stabilim un sistem de joc și un stil de joc. Nu știu dacă le avem în acest moment. Trebuie să ne hotărâm, suntem o echipă de atac, suntem agresivi?

Jucăm pe presing, pe interceptări? Jucăm cu un singur vârf, cu două? Trebuie să avem soluții pentru ce se întâmplă în teren. Eu așa cred, că sunt căutări, probabil că în aceste căutări vor reuși să găsească și jucătorii de care avem nevoie”, a afirmat .