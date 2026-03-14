Cătălin Cîrjan, ținta galeriei Rapidului! Reproșuri pentru căpitanul lui Dinamo: „Mereu ne înjuri”. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Câinii roșii au avut parte de o primire ostilă în Giulești. Jucătorii celor de la Dinamo au fost înjurați copios de suporterii Rapidului la sosirea la stadion. Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei din Ștefan cel Mare, a fost de departe cel mai huiduit. Mijlocașul nu a fost iertat pentru faptul că a ales să joace pentru echipa rivală din Capitală.

Atmosferă tensionată înainte de Rapid – Dinamo

„Mereu ne înjuri”, i-au reproșat unii fani rapidiști lui Cătălin Cârjan. Rapid primește vizita celor de la Dinamo, iar miza este uriașă. Cu o victorie, echipa lui Costel Gâlcă o devansează pe Universitatea Craiova și trece pe primul loc în clasament.

ADVERTISEMENT

. În cazul în care vor pierde meciul cu Rapid, câinii roșii ar încheia etapa pe ultima poziție, iar starea de tensiune ar deveni și mai mare. Echipa lui Zeljko Kopic are deja trei înfrângeri consecutive în campionat.

Autocarul lui Dinamo a ajuns în jurul orei 19:00 la stadionul din Giulești. Jucătorii formației din Ștefan cel Mare au fost întâmpinați cu ostilitate de suporterii Rapidului. Cel mai înjurat a fost mijlocașul Cătălin Cîrjan, taxat de fani pentru faptul că a ales să semneze cu echipa din Ștefan cel Mare după plecarea din Giulești.

ADVERTISEMENT

În schimb, suporterii nu l-au huiduit pe antrenorul celor de la Dinamo. Zeljko Kopic a fost chiar primul care a coborât din autocar. Tehnicianul i-a salutat elegant pe fani, apoi s-a îndreptat spre incinta stadionului. Galeria Rapidului a declanșat corul de înjurături abia în momentul în care fotbaliștii au coborât în fața lor.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Dinamo și-a arătat iubirea pentru Rapid

După doar câteva minute și-au făcut apariția în fața stadionului din Giulești și jucătorii de la Rapid. Atmosfera a fost diametral opusă. Suporterii au scandat numele favoriților lor. Cei mai aplaudați au fost Alex Dobre și Costel Gâlcă, antrenorul formației de sub Podul Grant.

Florin Constantinovici, fostul fotbalist român cu trei selecții la naționala de seniori, a făcut o declarație de dragoste pentru Rapid. Crescut în Giulești, acesta a jucat și pentru Dinamo un sezon, însă a rămas apropiat de clubul feroviar. Fostul fundaș a fost surprins de reporterul FANATIK ducând mâna la gură și apoi la inimă în momentul în care a fost salutat de galeria giuleșteană.