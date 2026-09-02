Sport

Motivul pentru care transferul lui Cătălin Cîrjan în MLS a căzut: „Aşa mi-a spus o sursă de la Dinamo”

Cătălin Cîrjan a fost dorit în MLS de echipa Minnesota United, dar mutarea nu s-a mai realizat. Radu Naum a dezvăluit detaliile despre oferta primită de căpitanul lui Dinamo.
Catalin Oprea
02.09.2026 | 17:10
Motivul pentru care transferul lui Catalin Cirjan in MLS a cazut Asa mia spus o sursa de la Dinamo
Motivul pentru care transferul lui Cătălin Cîrjan în MLS a căzut: "Aşa mi-a spus o sursă de la Dinamo". Sursa: sportpictures.eu
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Cătălin Cîrjan a fost la un pas să plece, în finalul perioadei de mercato, de la Dinamo. Căpitanul „câinilor” a fost dorit în campionatul nord-american de fotbal de Minnesota United, dar transferul nu s-a mai realizat.

De ce a căzut transferul lui Cătălin Cîrjan în MLS

Jurnalistul Radu Naum a dezvăluit că Dinamo nu a fost de acord cu acest transfer din motive financiare. Americanii ar fi propus un împrumut, cu o opţiune de cumpărare de 3,4 milioane de euro, dar şefii „câinilor” nu au fost de acord cu această variantă:

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”La Cîrjan pare că, deocamdată, cel puțin, nu se face, pentru că sunt prea puțini bani. Așa mi-a spus o sursă de la Dinamo că sunt prea puțini bani. La Minnesota. Mai e până pe 3 (n.r. septembrie, fereastra de transferuri deschisă în MLS)”, a dezvăluit Radu Naum, la Digisport.

Cătălin Cîrjan, ofertat şi de Metalist Harkov

În iarna acestui an, pentru Cătălin Cîrjan a venit o ofertă de patru milioane de euro de la Metalist Harkov. Şefii echipei au spus atunci că îşi doresc cinci milioane de euro, dar nici jucătorul nu şi-a dat acordul pentru această mutare, el dorind un transfer în Vest. De altfel, Ionel Dănciulescu e de părere că mijlocaşul va rămâne la Dinamo:

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”A mai avut oferte Cîrjan. Nu cred, nu cred că o să îl dea. Din punct de vedere al poziției în teren, nu mai e un jucător atât de important și cu un impact atât de vizibil cum era în sezonul trecut”, a spus Ionel Dănciulescu la Digisport.

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