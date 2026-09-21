Sport

Ce l-a impresionat cel mai mult pe Cătălin Cîrjan la Dinamo – Farul 4-0: ”Am rămas cu toții uimiți”

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren la meciul Dinamo - Farul 4-0. Cum a comentat căpitanul victoria care i-a readus pe ”câini” pe locul 1.
Traian Terzian
21.09.2026 | 06:30
Ce la impresionat cel mai mult pe Catalin Cirjan la Dinamo Farul 40 Am ramas cu totii uimiti
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Ce l-a surprins cel mai mult pe Cătălin Cîrjan (23 de ani) la Dinamo - Farul 4-0. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Trupa lui Nuno Campos a făcut spectacol în partida Dinamo – Farul 4-0. Printre marcatori s-a numărat și Cătălin Cîrjan, cel care va merge acum la echipa națională a României pentru primele jocuri din Liga Națiunilor.

Reacția lui Cătălin Cîrjan după Dinamo – Farul 4-0

Imediat după victoria categorică din etapa a 10-a a SuperLigii, căpitanul lui Dinamo s-a arătat plăcut surprins de gazonul excelent de pe Arena Națională. Cîrjan consideră că eliminarea lui Denis Alibec de la pauză le-a ușurat misiunea ”câinilor”.

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”Nu pot să zic că s-a întâmplat ceva special. Îmi dă încredere Mister, mă simt foarte bine. Terenul a fost biliard. Nu am mai jucat de mult pe un astfel de teren, a fost impecabil. Am rămas cu toții uimiți.

Da, cred că a fost mai ușoară pentru noi repriza a doua. A fost un meci foarte bun. Mi-am dorit foarte mult să-i dedic golul tatălui meu. Datorită lui am ajuns până aici”, a declarat mijlocașul, la flash-interviu.

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Cîrjan, nerăbdător să ajungă la națională

Convocat de Gică Hagi pentru primele întâlniri ale naționalei României din noua ediție a Ligii Națiunilor, Cîrjan a precizat că așteaptă cu mari emoții duelul împotriva Suediei, programat vineri, 25 septembrie, și a mărturisit că are acasă casetele cu jocurile de la Mondialul din 1994.

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”Mă simt foarte bine, sunt mândru că merg la echipa națională și o să dau totul. Am casetele acasă cu meciurile din 1994, toată copilăria le-am văzut de foarte multe ori”, a spus Cătălin Cîrjan.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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