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Trupa lui Nuno Campos a făcut spectacol în partida Dinamo – Farul 4-0. Printre marcatori s-a numărat și Cătălin Cîrjan, cel care va merge acum la echipa națională a României pentru primele jocuri din Liga Națiunilor.

Reacția lui Cătălin Cîrjan după Dinamo – Farul 4-0

Imediat după , căpitanul lui Dinamo s-a arătat plăcut surprins de gazonul excelent de pe Arena Națională. Cîrjan consideră că eliminarea lui Denis Alibec de la pauză le-a ușurat misiunea ”câinilor”.

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”Nu pot să zic că s-a întâmplat ceva special. Îmi dă încredere Mister, mă simt foarte bine. Terenul a fost biliard. Nu am mai jucat de mult pe un astfel de teren, a fost impecabil. Am rămas cu toții uimiți.

Da, cred că a fost mai ușoară pentru noi repriza a doua. A fost un meci foarte bun. Mi-am dorit foarte mult să-i dedic golul tatălui meu. Datorită lui am ajuns până aici”, a declarat mijlocașul, la flash-interviu.

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Cîrjan, nerăbdător să ajungă la națională

din noua ediție a Ligii Națiunilor, Cîrjan a precizat că așteaptă cu mari emoții duelul împotriva Suediei, programat vineri, 25 septembrie, și a mărturisit că are acasă casetele cu jocurile de la Mondialul din 1994.

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”Mă simt foarte bine, sunt mândru că merg la echipa națională și o să dau totul. Am casetele acasă cu meciurile din 1994, toată copilăria le-am văzut de foarte multe ori”, a spus Cătălin Cîrjan.