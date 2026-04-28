Cătălin Cîrjan, uluit de Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid 3-1: „Mi-a zis exact ce se va întâmpla!”

Cătălin Cîrjan a dat cărțile pe față după Dinamo - Rapid 3-1. Cum a pregătit Zeljko Kopic meciul, dar și ce crede, de fapt, despre antrenorul croat.
Mihai Dragomir
28.04.2026 | 13:36
Cătălin Cîrjan a spus totul despre Zeljko Kopic după Dinamo - Rapid 3-1.
Dinamo a învins Rapid cu 3-1 în etapa 6 din play-off și a pus capăt unei serii de 11 ani în care nu mai câștigaseră în fața rivalei din Capitală. „Câinii” au moralul ridicat, iar Cătălin Cîrjan a dezvăluit acum discuția avută cu Zeljko Kopic înaintea meciului. Ce i-a transmis antrenorul său, dar și care este părerea căpitanului echipei despre tehnicianul croat.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit tactica lui Zeljko Kopic pentru meciul câștigat cu Rapid. Ce l-a impresionat pe căpitanul lui Dinamo

Cătălin Cîrjan a început derby-ul cu Rapid în calitate de rezervă, el fiind trimis pe teren abia în repriza secundă. Fotbalistul care a marcat în poarta fostei echipe, oferind poza icon a meciului, și care a explicat de ce a urcat în peluză după gol, a dezvăluit acum discuția personală avută cu antrenorul Zeljko Kopic înainte. Tehnicianul i-a dezvăluit cum va decurge partida, scenariu care s-a întâmplat ulterior. „Am fost puțin surprins că nu am prins primul 11. Am aflat în dimineața meciului, am discutat cu mister în birou. Mi-a zis exact ce se va întâmpla, cum vede dânsul meciul. A zis că vrea o primă repriză echilibrată, iar eu să intru în repriza a doua și să fac diferența. Cam așa a fost. A văzut meciul înainte.

Nu mi-a spus scorul, dar tot ce a pregătit strategic s-a întâmplat. Simțeam un mix de sentimente. Nu mai fusesem rezervă în campionat, dar am mare încredere în mister și știu că ce decizie ia, este cea mai bună pentru mine. Nu pot să fiu supărat, îl respect și îi respect orice decizie. Am vorbit și cu părinții mei, erau surprinși. Eu știu că mister este sincer mereu. Când am avut o formă mai slabă mi-a spus. Acum așa a gândit meciul și am crezut în el”, a spus inițial Cătălin Cîrjan.

Cum l-a caracterizat Cătălin Cîrjan pe Zeljko Kopic și cât de mult l-a ajutat antrenorul, de fapt

Ulterior, Cătălin Cîrjan l-a descris în direct pe antrenorul său, dezvăluind cât de important a fost rolul său în dezvoltarea și menținerea sa la un nivel bun, în ciuda unei perioade mai modeste în acest sezon. „Domnul Kopic este un antrenor corect cu jucătorii, acesta este termenul potrivit. A spus lucrurile pe față. Pe mine m-a ajutat foarte mult să progresez. Este un om sincer și asta te ajută.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea...
Digi24.ro
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”

Îți spune când să lucrezi mai mult, când ești într-o perioadă bună să rămâi cu picioarele pe pământ. A fost lângă mine de fiecare dată. După fiecare meci prost făcut mi-a zis că urmează un nou meci în care am șansa să îmi iau revanșa. Am muncit la antrenament, iar dânsul știe asta și îmi dă foarte multă încredere!”, a mai spus Cîrjan la FANATIK Dinamo.

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte.
Digisport.ro
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Bogdan Andone, confruntat în direct de Vivi Răchită după golul Universității Craiova: „Ai...
Fanatik
Bogdan Andone, confruntat în direct de Vivi Răchită după golul Universității Craiova: „Ai vorbit cu el la faza golului? / Aștept și eu explicația lui!”
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe...
Fanatik
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă dai afară din stadion când sunt cu fiul meu?!”
Drumul infernal al Universității Craiova spre grupele Champions League. Cu cine pot juca...
Fanatik
Drumul infernal al Universității Craiova spre grupele Champions League. Cu cine pot juca oltenii în preliminarii
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
