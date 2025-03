Cătălin Cîrjan visează la titlu după Dinamo – Hermannstadt 2-0: ”Nu ne mulțumim cu puțin”

Marcator al ultimului gol în partida Dinamo – Hermannstadt 2-0, Cătălin Cârjan este convins că trupa lui Zeljko Kopic are puterea de a se bate la titlu și nu vrea ca intrarea în play-off să fie maximum din acest sezon.

Cătălin Cîrjan, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0

La , penultima a sezonului regulat din SuperLiga, fotbalistul dinamovist a precizat că regretă foarte mult punctele pierdute în urmă cu două săptămâni în fața Farului.

”Știam că vom întâlni o echipă foarte bună. Nu ne-au pus foarte multe probleme, iar a doua repriză am început foarte bine. Din păcate am pierdut meciul cu Farul aici, dar așa e la fotbal. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm acum.

(n.r. – Are forța Dinamo să se bată la titlu?) De ce nu? Orice e posibil în fotbal, acum avem un meci la UTA și sperăm să câștigăm. Cred că suntem niște caractere puternice, nu vrem să ne mulțumim cu puțin, mereu vrem să câștigăm cele 3 puncte”, a declarat Cîrjan, pentru .

Întrebat dacă va fi convocat la echipa națională de seniori a României sau va merge sub comanda lui Daniel Pancu la U21, Cătălin Cîrjan a recunoscut că nu știe deocamdată: ”Nu pot să vă dau răspunsul ăsta, aștept să și eu. Aștept acum convocările”.

Gnahore regretă plecarea de pe Arcul de Triumf

Mijlocașul Eddy Gnahore, omul care pentru Dinamo în jocul cu Hermannstadt, este conștient că această victorie este importantă pentru a pus capăt unei serii de înfrângeri consecutive.

”Știam că e important să revenim în luptă după 3 meciuri fără victorie. Am știut ce să facem și am reușit să obținem cele 3 puncte. De obicei îmi place să pasez, acum am văzut că am spațiu și am șutat.

Încă nu ne-am setat obiectivele pentru play-off, mai este un meci până acolo. Cunoaștem foarte bine terenul, aici e casa noastră, am reușit să ne descurcăm bine. Ne simțim mai confortabil aici, am obținut rezultate bune”, a spus el.