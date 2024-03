Cătălin Cîrstoiu, declarații despre avere: ”Am muncit timp de mai bine de 20 de ani de mi-au sărit capacele”

Candidatul alianței PSD-PNL pentru Primăria Capitalei a declarat că averea sa este acumulată prin munca depusă alături de soția sa vreme de două decenii.

Cătălin Cîrstoiu, declarații despre avere

nu a încălcat nicio lege și că este un om cinstit și nu are de gând să ascundă cine e sau ce face.

”Eu, de mai bine de 20 de ani, împreună cu soția mea, am muncit de ne-au sărit capacele, pe românește, ca să ne construim o reputație, un renume profesional și ca să facem bine.

Dacă astăzi sunt unii interesați să transforme munca unor oameni într-un subiect de dezbatere publică e treaba lor. Eu nu am încălcat nicio lege și să ne lămurim.

Ce e bine? E bine să fii fără un ban în buzunar și să te duci într-o funcție publică pentru alte interese sau e bine să te duci că ești convins că poți să faci ceva în plus, necontând acest aspect?”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

O investigație a adus în atenția publicului faptul că medicul deține, pe lângă ceea ce este trecut în declarația de avere, încă o serie de bunuri de mare valoare – mașini și apartamente lux – achiziționate prin intermediul firmelor la care este acționar.

s-a apărat spunând că în declarația sa de avere sunt trecute toate activele pe care le deține la societățile comerciale la care e acționar.

”Persoanele juridice dețin patrimoniu, am plătit taxe, am plătit impozite. Tot ce am dobândit am dobândit prin muncă. Nu am nimic de ascuns.

Ce ați fi vrut? Să merg cu trotineta sau cu o bicicletă sau cu o mașină mai ieftină și să o ascund în garaj? Nu. Eu sunt un om cinstit și nu am de gând să ascund cine sunt sau ce fac.

Sunt bani munciți din conturile personale. Mită nu am luat niciodată. E o abordare care e incorectă și nu încercați să duceți discuția înspre niște oameni care au muncit și să coborâți totul în derizoriu”, a mai spus candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei.