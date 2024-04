Cătălin Cîrstoiu, nou atac la primarul general. Cum descrie candidatul PSD-PNL Bucureștiul administrat de Nicușor Dan

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat, marți, că „Bucureștiul a devenit un oraș al nimănui”, spunând că „nu mai există mediu economic” și sunt „șobolani și gunoaie” la tot pasul.

Cătălin Cîrstoiu: „Vedem la tot pasul șobolani, gunoaie, mizerie, căpușe”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, a declarat, marți, că Bucureștiul a devenit „un oraș al nimănui, în care practic nu mai există un mediu economic”. „Chiar dacă spunem că a crescut PIB-ul pe cap de locuitor, se vede în viața de zi cu zi a fiecărui locuitor? (…) Vedem la tot pasul șobolani pe stradă, gunoaie, mizerie, căpușe”, a declarat el la

Este vremea pentru „un om serios”

Cîrstoiu a continuat spunând că a venit timpul ca Bucureștiul să fie administrat de „un om serios” care să pună ordine în Capitală, pentru că multe s-au promis dar nu s-au făcut. Bucureștenii au nevoie de siguranță, de aer curat, de trafic fluid, de combatere a consumului de etc.

„Eu cred că a venit vremea să avem un om serios, nu ne putem juca, totuși, cu viitorul Bucureștiului, că ne-am cam jucat, ne-am jucat la modul real, am promis și nu am făcut. Am promis 30 de grădinițe. Sunt? Nu! Am promis 15 școli. Sunt? Nu! Și așa mai departe… Cred că a venit vremea, dincolo de picanteriile campaniei electorale, să tragem linie și să facem ceva pentru Capitală.

Siguranță, aer curat, stop drogurilor

Eu cred că de asta are nevoie Capitala, de un om care să pună ordine în trafic, să avem aer curat, ordine în siguranța familiei, siguranța copiilor noștri, să spunem stop drogurilor, să avem un oraș fără droguri. Eu cred că a venit vremea să lăsăm lenea și să trecem la a avea un om serios la Primăria Capitalei, un om care știe să facă”, a spus candidatul sprijinit de Coaliție.

Cîrstoiu a explicat că alianța PSD-PNL care-l susține pentru Primăria Capitalei are ca obiectiv să asigure stabilitate pentru bucureșteni. Primarul general, a spus medicul, trebuie să știe unde se află sursele de finanțare, trebuie să comunice și să facă echipă cu primarii din sectoare. În privința finanțării cu fonduri europene, Cîrstoiul a spus că tocmai acest obiectiv a fost „aproape ratat” de actuala echipă a lui .

Nicușor Dan „aproape a ratat” fondurile europene

„Alianța care-mi susține candidatura tocmai asta are ca obiectiv, să asigure o stabilitate. Eu spun că a venit vremea ca primarul general să comunice, să facă echipă cu primarii de sector, ca primarul general să aibă o ușă deschisă exact acolo unde se obțin sursele de finanțare. De asemenea, PMB ar trebui să și identifice surse noi de finanțare – fondurile europene – o șansă aproape ratată în mandatul actual al primarului general. Parteneriate public-private.Trebuie să creăm un mediu de afaceri care să genereze venituri Capitalei”, a mai spus Cîrstoiu.