Cătălin Crișan a trecut printr-o mare cumpănă recent: „Mi-am înmormântat cel mai bun prieten, cățelul meu”

Cătălin Crișan l-a înmormântat de curând pe Zeus, patrupedul care înveselea întreaga familie. Celebrul cântăreț de muzică ușoară a spus că a suferit foarte mult când a murit câinele său.

A tot cumpănit dacă să își mai ia un alt cățel sau nu. S-a decis în cele din urmă, iar acum se mândrește cu un Border Collie căruia i-a pus același nume, Zeus.

Interpretul s-a destăinuit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, acolo unde a fost sărbătorit în avans, dat fiind faptul că duminică, pe 6 februarie 2022 este ziua lui de naștere.

Cătălin Crișan, afectat de pierderea patrupedului său

„Am avut o perioadă grea. Alaltăieri mi-am înmormântat cel mai bun prieten, cățelul meu. Am jurat că nu mai îmi iau. Câinele avea numai un an.

Am zis că nu pot să-l eutanasiez. Am zis: Doamne, dă-mi un semn. Rugasem doctorul să vină să-l eutanasieze, dar l-a luat Dumnezeu. Am luat alt cățel ieri, rasa Border Collie”, a declarat Cătălin Crișan la

Cântărețul a profitat din plin de perioada de pandemie și a continuat să muncească. A înregistrat noi melodii și a scris și o piesă de teatru.

Într-un pentru FANATIK, artistul a vorbit despre ultimele noutăți din viața sa, având în vedere că ultimii doi ani au fost unii destul de complicați pentru lumea muzicală.

„Izolarea m-a forțat să-mi fac ordine în gânduri”

„Izolarea m-a forțat să-mi fac ordine în gânduri, prieteni și în general, în viață. Am compus melodii vechiului meu coleg de breaslă Cornel Palade, marelui tenor Alin Stoica, lui Gabriel Cotabiță, Nataliei Guberna și sunt în fașă alte câteva.

Am scris a II-a piesă de teatru, am citit și am participat la multe concursuri de șah online. Este o situație pe care nu credeam s-o „prind” în viața mea. De-a lungul istoriei au mai fost pandemii dar una este să citești despre ele și alta să treci printr-una”, a declarat Crișan pentru FANATIK în luna noiembrie 2021.

Cătălin Crișan este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică ușoară din România. A lansat o serie de șlagăre care au devenit legendare pentru industria artistică de la noi.

Printre cele mai cunoscute melodii ale lui Crișan se numără „Dacă pleci”, „Am albit de dorul tău”, „Vorbește marea”, „Mi-e dor de tine” sau „N-am să te iert”.