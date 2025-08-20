Cătălin Drulă a anunțat că vrea să fie viitorul Primar General al Capitalei. „Am susținerea lui Nicușor Dan”

Cătălin Drulă a anunțat că intenționează să candideze pentru Primăria Capitalei. Acesta a afirmat că discuțiile pentru o candidatură comună a partidelor de dreapta sunt încă în curs. Cu toate acestea, el a punctat faptul că în PNL situația este „neclară”, iar liberalii ar putea lua în calcul o altă persoană.

Deputatul USR, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, la Digi24, că își dorește să candideze la . În acest context, . De asemenea, el a punctat că, de-a lungul anilor, instituția a fost „secată de resurse de guvernele centrale care le-au împărtit la sectoare și la județul Ilfov din motive politice”.

„Doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan. Nicușor Dan și-a făcut din București un proiect al vieții sale politice, iar această candidatură la Cotroceni care a venit într-un anumit context, el o vede ca pe un avantaj pentru București și a pentru continuarea cu un alt fel de sprijin în centrul statului român, acolo unde cel mai bine informat om din România, cel mai puternic om din România, pentru acest oraș și sper să facem un parteneriat”, a declarat Drulă, la .

Situația liberalilor est „un pic neclară” în ceea ce privește o candidatură comună

În acest context, Cătălin Drulă a menționat că își dorește ca partidele de dreapta, USR și PNL, să aibă un candidat comun și este sigur de faptul că și premierul Ilie Bolojan și-ar dori acest lucru. Cu toate acestea, a punctat faptul că în PNL situația este „un pic neclară”, însă discuțiile pe această temă sunt în curs de desfășurare.

„Cred că ar trebui pe partea dreaptă, USR și PNL, îmi doresc să avem o candidatură comună. Știu că și Ilie Bolojan își dorește asta și Dominic Fritz, poate și alte partide reformiste mai mici, care sunt neparlamentare. Noi ne regăsim foarte mult în ideile pe care și ei le promovează. Cred că putem avea această candidatură comună.

La PNL ați văzut că e un pic neclară care e situația. Nici mie nu mi-e foarte clar. Știu că domnul Ciucu are mandat la Sectorul 6. Apreciez munca pe care o face acolo. Domnul Bujduveanu este viceprimar și a preluat temporar funcția de primar și este destul de activ zilele acestea. Cu maturitate, eu sunt convins că așezându-ne ca oameni politici, și cu domnul Bolojan și cu domnul Nicușor Dan sunt discuții care sunt în curs, n-au ajuns la un final. Am un optimism că vom reuși această candidatură comună. E o poveste care se încheie rapid”, afirmă Drulă.