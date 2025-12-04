Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a adus notorietatea politică

ADVERTISEMENT

Candidatul USR la Primăria București în 2025 este Cătălin Drulă, fost ministru, activist și lider de partid – un personaj politic care se învârte în jurul președintelui țării și aspiră să păstorească orașul pentru următorii patru ani prin intermediul reformelor.

Cine este Cătălin Drulă: de la activism civic la candidat USR pentru București

Cătălin Drulă s-a născut pe 2 mai 1981, în București. A absolvit Liceul de Informatică „Tudor Vianu”, apoi a studiat în străinătate, la University of Toronto, unde a obținut o licență și un masterat în informatică, în 2005. A lucrat între 2006 și 2010 ca inginer de software, participând la diverse proiecte tehnologice.

Următorii cinci ani și i-a petrecut lucrând tot în domeniul IT, urmând ca în 2015 să fondeze Asociația Pro Infrastructura, specializată pe monitorizarea proiectelor de infrastructură din România. Prin demersurile sale din interiorul asociației a atras atenția asupra întârzierilor, calității și transparenței lucrărilor la drumurile din țară.

Prin activitatea sa din sectorul civic a căpătat vizibilitatea și credibilitatea necesare pentru publicul țintă interesat de buna administrare a unui domeniu sau a unei zone de activitate.

Carieră politică: roluri, funcții, inițiative USR

La doar un an distanță, în 2016, și-a făcut debutul în politică, fiind ales consilier de stat la cancelaria primului ministru de la acea vreme, Dacian Cioloș, pe zona de transporturi.

Candidatul USR a devenit parlamentar al formațiunii, respectiv deputat de Timiș, între 2016-2020, ocupând aceeași funcție și în anul 2025. Ulterior, între 2020 și 2021, Drulă a ocupat scaunul de ministru al Transporturilor. S-a remarcat, printre altele, pentru demolarea chioșcurilor de la metroul din București, fiind de părere că „Un cartel se destructurează cu ranga”.

Drulă susține că, în timpul mandatului său au fost deblocate multe șantiere ce necesitau investiții importante. De asemenea, consideră că datorită presiunilor lui lucrările au fost accelerate pe autostrăzi, drumuri naționale și alte infrastructuri de transport.

Între 2022 și 2024, Cătălin Drulă a ocupat și funcția de președinte al partidului Uniunea Salvați România – USR, însă a demisionat în urma rezultatelor obținute de partid la alegerile locale și europarlamentare.

Ce studii are Cătălin Drulă și cum i-au influențat cariera

În anul 1999 Drulă a absolvit liceul bucureștean de informatică „Tudor Vianu”. După ce și-a luat Bacalaureatul a plecat în Canada, unde a primit o bursă de studii la University of Toronto. În 2002 a devenit licențiat în informatică, iar în 2005 a devenit și masterand. Înainte de a-și lua diploma de master, Cătălin Drulă a făcut un stagiu de cercetare la Institut National Polytechnique de Grenoble.

Toate aceste studii l-au ajutat în parcursul său profesional prin specializările în informatică și cercetare. Toate competențele dobândite în străinătate i-au sprijinit demersurile în zona software și proiectele desfășurate în cadrul companiilor internaționale pentru care a lucrat.

Perspectivele de antreprenor și dezvoltator al unei platforme de marketing a reușit să pună bazele unor proiecte de infrastructură și transport, această abordare ajutându-l să se apropie de zona activismului civic. A devenit astfel fondator al Asociației Pro Infrastructura. De acolo parcursul său a devenit natural, făcându-se remarcat prin inițiativele sale.

Controverse și critici: ce i s-a reproșat lui Cătălin Drulă în politică

În timpul mandatului său ca ministru al Transporturilor din partea USR, Cătălin Drulă a adunat suficiente critici pentru a deveni o figură pregnantă din zona progresistă. Potrivit unor acuzații cu răsunet, Drulă ar fi fost implicat în girarea unor contracte de finanțare pentru mai multe tipuri de autospeciale din rândul Poliției și a altor structuri. Asupra licitației au planat suspiciuni, la fel și asupra Asociației Pro Infrastructura.

În legătură cu entitatea fondată de Drulă au apărut acuzații de conflicte de interese și legături dubioase între inițiative de ordin civic și dorința de obținere a puterii politice. La acel moment, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei 2025, a respins acuzațiile și legătura financiară dintre ministerul pe care îl conducea și ONG-ul creat de el.

Alte controverse în ceea ce îl privește pe Drulă se referă la „furturi” de idei, printre care și un program de reorganizare a Bucureștiului. Acest program, prezentat anterior de oponenți politici și chiar colegi de partid și adaptat ulterior de Drulă, au generat tensiuni.

Bineînțeles, au existat și încă mai există critici referitoare la discursul său dur la adresa adversarilor, însoțit de atacuri verbale. În timp ce unii consideră că acest lucru poate atrage electoratul, alții îl acuză pe fostul lider de partid de „PSD-ism”, adică tactici vechi în ceea ce privește discursul în fața maselor.

Scandalul Metrorex și conflictul cu sindicatele: ce s-a întâmplat, de fapt

Spațiile comerciale și de publicitate existente în stațiile de metrou – pe care Drulă le-a demolat cât a fost ministru – erau în majoritate sub administrarea unei firme deținute de USLM – Sindicatul Liber din Metrou, condus de Ion Rădoi. Contractele respective produceau venituri semnificative pentru firmele de sub sindicat, iar Metrorex rămânea cu partea cea mai mică din profit.

Ulterior, odată venit candidatul la șefia Ministerului Transporturilor, s-a aflat că acele contracte, deloc puține la număr, erau expirate, dar erau prelungite nelegal, ceea ce ducea la încasări ale sindicatului fără forme specifice. Când a aflat toate aceste lucruri, Drulă a susținut că rețeaua de la metrou oferea privilegii, situație tradusă printr-o „mafie” la metroul bucureștean, lucru pentru a și fost mai târziu dat în judecată de sindicat.

În anul 2021, fiind deja în funcție, Drulă a ordonat demolarea tuturor spațiilor comerciale controlate de firma sindicatului, motivând riscuri de siguranță, adică lipsa zonelor de evacuare, securitate la incendiu și funcționarea lor ilegală.

Sindicatul a răspuns prin acțiuni de protest, apoi au blocat de tot circulația metroului. Aproape o zi trenurile nu ai circulat, lucru ce a creat haos și a afectat transportul din Capitală. Într-un final, spațiile au fost luate din subordinea companiei, iar sindicatul a pierdut procesul de calomnie intentat lui Drulă.

Scandalul a escaladat până la discuții grave despre asasinarea ministrului și a fostului director Metrorex. Stenogramele din rechizitoriul DNA au arătat cum unii angajați de la metrou au discutat despre metode de lichidare a celor doi prin „rakeți ucraineni”.

Ce promite Cătălin Drulă pentru București dacă va fi ales primar

Cătălin Drulă și-a format planul pentru Capitală în jurul tehnologizării și continuării proiectelor de infrastructură și transport. Una dintre idei se referă la investirea în rețele de transport integrat, dar a vorbit și despre termoficare, modernizarea tramvaielor și a metroului și reducerea cheltuielilor inutile ale administrației.

O altă idee, reiterată și de alți candidați, se referă la comasarea tuturor sectoarelor din București și crearea unei capitale unitare. Drulă critică dur actuala organizare ce prevede șase sectoare, fiecare cu bugetul său, astfel că dorește reformarea din temelii a administrației locale.

Un alt plan ambițios al candidatului USR este plantarea a un milion de arbori în următorii cinci ani în București cu scopul de a îmbunătății calitatea aerului și implicit a vieții.

Alte promisiuni se referă la finalizarea planului urbanistic general, despre care spune că, în prezent, este într-o fază critică, scopul final fiind acela de a asigura dezvoltarea Bucureștiului într-un mod coordonat.

Poziția USR și susținerea politică pentru candidatura lui Drulă

Uniunea Salvați România l-a desemnat drept candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei fără prea multe discuții, fiind probabil singura variantă fiabilă a partidului pentru această funcție. La depunerea candidaturii, Drulă a fost însoțit de actualul lider al formațiunii, Dominic Fritz, dar și de parlamentari și zeci de simpatizanți ai USR. A participat, de asemenea, și Nicușor Dan, fondator al USR, fost lider de partid, fost primar al Capitalei și actual președinte al României.

De altfel, USR l-a caracterizat pe Drulă drept „omul potrivit pentru a repune Bucureștiul pe direcția corectă, cea a seriozității, competenței și transparenței”. Alte motivări ale partidului se referă la Drulă ca o alternativă „onestă și competentă” în fața administrației controlate de „rețele de interese”. Mai mult, un mandat câștigat de Cătălin Drulă ar însemna o continuitate a proiectelor pornite de Nicușor Dan. Astfel, USR speră la voturi din partea celor care s-au săturat de administrația tradițională, preferând un reformator.

Ce spun sondajele despre șansele lui Cătălin Drulă în București

Majoritatea sondajelor arată că, deși Cătălin Drulă pare să aibă o șansă reală de a ajunge în fruntea clasamentului, cursa este foarte strânsă pentru primele două poziții. Un sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie îl plasa pe , cu circa 24%, pe Ciprian Ciucu pe locul doi, cu circa 21%, și pe Cătălin Drulă pe trei, cu aproximativ 20%.

Un alt sondaj, de această dată realizat de Flashdata, arată că Drulă își menține locul trei, cu procente între 19 și 20%. Pe primele două poziții se inversează lucrurile, – 20,5%/21,5%.

Alte sondaje îl plasează pe Cătălin Drulă, candidatul USR, chiar pe locul patru, după candidata independentă Anca Alexandrescu, ce beneficiază de susținerea AUR. Astfel, deși cifrele sunt strânse, nu reprezintă o siguranță pentru niciun candidat. În ceea ce îl privește pe Drulă, acesta are șanse reale, însă nu pare să fie favoritul niciunui segment de alegători. Rezultatul final, asemenea fiecărui scrutin, va depinde de prezența la vot a alegătorilor și de ultimele zile de campanie electorală.

Reacții din societate: cum este perceput Drulă de electoratul tânăr

Partidul USR se recomandă ca fiind reprezentant al „noii generații” de tineri reformatori, care își derulează parcursul pe merit și într-un mod cât mai transparent. Baza acestui partid este revolta pe care tinerii din București și din alte orașe o manifestă față de clasa politică tradițională, ca PSD și PNL, de ineficiența administrativă, infrastructura deficitară și servicii publice dacă nu inaccesibile, greu de gestionat. Astfel, multe dintre mesajele transmise public de Cătălin Drulă rezonează cu nevoile și dorințele generației tinere.

Potrivit unui sondaj CURS din octombrie 2025, principalele probleme care îi suscită pe locuitorii Bucureștiului se referă la termoficare, trafic și parcări, drumuri și, în principal, calitatea vieții.

Cu toate acestea, segmentul de votanți de peste 18 ani, în percepția USR, este volatil, putând fi atras cu ușurință și de mesajele populiste ale altor formațiuni politice, cum ar fi AUR. Bazat pe faptul că Drulă ocupă în mai toate sondajele locul trei sau chiar patru evidențiază faptul că mulți dintre alegători sunt fie indeciși, fie preferă alt candidat, fie nu au fost încă convinși de mesajul reformator al candidatului USR.