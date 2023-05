Cătălin Drulă, despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024a Laurei Kovesi. „Nu ne cunoaștem, nu ne-am intersectat”

Președintele USR, Cătălin Drulă, a declarat sâmbătă, întrebat fiind despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din anul 2024 că acest lucru i se pare firesc, în condițiile în care este președintele partidului.

Cătălin Drulă, despre o candidatură a Laurei Kovesi

Președintele Uniunii Salvați România, Cătălin Drulă, a vorbit despre zvonurile încă prezente privind o posibilă candidatură a Laurei Kovesi, actualul procuror șef al Parchetului European, la alegerile prezidențiale din 2024. Fostul ministru al transporturilor nu doar că a spus că deja Kovesi a negat orice viitoare candidatură, dar a subliniat că nu s-a întâlnit personal cu fosta șefă DNA niciodată.

Mai mult, a Laurei Kovesi este unul sensibil în condițiile în care aceasta este încă magistrat, profesie căreia îi este interzisă implicarea în politică.

„Eu am văzut declaraţiile publice ale doamnei Kovesi în care a spus «nu» în patru limbi europene la ideea de implicare în politică. Şi am o reţinere în a aborda acest subiect pentru că are o carieră de magistrat, care prin esenţa ei este apolitică, cât ţine cariera de magistrat.

Am un respect pentru munca dumneaei, pentru funcţia în care este acum. Nu ne cunoaştem, nu am avut plăcerea, sau oportunitatea, nu ne-am intersectat, dar asta va trebui să lămurească dumneaei dacă îşi doreşte o carieră politică sau nu. Înţeleg că până acum a fost foarte fermă pe opţiune”, a declarat Cătălin Drulă sâmbătă la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.

Întrebat despre propria sa candidatură la alegerile pentru Cotroceni, președintele USR a precizat că nu poate exclude această opțiune, spunând că acest lucru ar fi „nefiresc”, în condițiile în care este președinte de partid.

Kovesi a negat repetat orice interes pentru Cotroceni

Nu mai recent de săptămâna trecută a reiterat refuzul de a candida la alegerile pentru Cotroceni în anul 2024. Răspunsul său a venit într-un interviu pentru Euronews după ce s-a aflat în România pentru câteva zile. „Am avut o vizită de două zile în timpul vacanței mele. Nu cred că este o problemă dacă în timpul meu liber merg la o librărie, într-o biserică sau la o cofetărie. Alegerea este a mea. Am spus de mai multe ori că nu voi candida la alegeri. Nu mi-am schimbat părerea”, a spus șefa EPPO.

Într-un interviu, oferit anul trecut pentru Radio Europa Liberă Moldova, fosta șefă a DNA a oferit cel mai categoric răspuns la aceeași întrebare. „Nu, nu doresc să candidez la preşedinţia României. Poate, ca să fiu mai clară, răspunsul meu este „Nu”, „No”, „Nein”, „Nie” şi, dacă mai practic puţin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund „Nu” în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO”, a spus Laura Kovesi.

Anul trecut, după începutul războiului, fosta șefă a DNA având o întâlnire cu procurorul general Iryna Venediktova la mijlocul lunii martie, la mai puțin de o lună de la începutul războiului.

La finalul anului trecut, Laura Kovesi, într-un interviu pentru a, a povestit cum președintele Iohannis i-a cerut demisia în vara lui 2018 de la șefia DNA, înainte de a semna decretul de revocare din funcție, obligat printr-o decizie a Curții Constituționale. Ea a precizat că a refuzat să demisioneze: „rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii”, a spus Kovesi.