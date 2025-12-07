Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu ne va avea pe noi, cei din USR, ca parteneri”

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce s-au dat publicității primele rezultatele ale sondajului de tip Exit Poll realizat de CURS – Avangarde la ieșirea de la urne, Cătălin Drulă, candidatul USR, a avut prima reacție. Ce a spus despre scorul său mai modest și ce promisiune i-a făcut viitorul edil, Ciprian Ciucu.

Cătălin Drulă, după ce Exit Poll-ul CURS – Avangarde l-a plasat pe locul 4

Cătălin Drulă a reacționat în fața presei și a susținătorilor, la scurt timp după ce în spațiul public s-au afișat rezultatele primelor sondaje de tip Exit Poll. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și a spus că Ciprian Ciucu va avea parte de susținerea sa și a USR.

ADVERTISEMENT

”Am văzut rezultatele Exit Poll-ului prezentat în această seară, care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu. El are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă. Îi doresc lui Ciprian să pună în munca sa priceperea pe care o are, să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri. Mă bucur că în această campanie am avut ocazia de a vorbi și despre lucrurile mai puțin plăcute legate de problemele pe care noi le avem aici în București.

Prima problemă pe care o va avea primarul nou ales va fi Legea Bugetului Capitalei pe 2026. Consilierii generali USR și noi cei din USR vom fi parteneri buni în proiectele bune pentru oraș”, a spus Drulă.

ADVERTISEMENT

Cătălin Drulă și-a îndemnat în repetate rânduri susținătorii din București să iasă la vot: ”Până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”

Duminică după-amiaza și la orele serii, , în mai multe mesaje din online, că are încredere în rezultatul alegerilor. În special pe Facebook, fostul ministru al transporturilor puncta faptul că are încredere în rezultatul alegerilor din această seară şi datorită colegilor care asigură asistenţa pentru delegaţii din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect.

ADVERTISEMENT

”Am încredere în rezultatul din această seară şi datorită lor. Ei sunt colegii care asigură asistenţa pentru delegaţii noştri din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect.

Le mulţumesc tuturor celor care veghează ca voinţa bucureştenilor să fie reflectată în rezultatele votului. Le mulţumesc voluntarilor care cred în proiectul nostru. Nimic nu ar fi fost posibil fără ei. Vă mulţumesc! Şi nu uitaţi: până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”, , înainte de afișarea scorului său.