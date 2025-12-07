News

Cătălin Drulă, după scorul modest de la alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Ciprian Ciucu ne va avea pe noi, cei din USR, ca parteneri”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a avut prima reacție după afișarea primelor rezultate ale sondajului de tip Exit Poll al CURS - Avangarde.
Adrian Baciu
07.12.2025 | 21:14
Catalin Drula dupa scorul modest de la alegerile pentru Primaria Capitalei Ciprian Ciucu ne va avea pe noi cei din USR ca parteneri
Cătălin Drulă, reacție după Exit Poll-ul CURS - Avangarde. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce s-au dat publicității primele rezultatele ale sondajului de tip Exit Poll realizat de CURS – Avangarde la ieșirea de la urne, Cătălin Drulă, candidatul USR, a avut prima reacție. Ce a spus despre scorul său mai modest și ce promisiune i-a făcut viitorul edil, Ciprian Ciucu.

Cătălin Drulă, după ce Exit Poll-ul CURS – Avangarde l-a plasat pe locul 4

Cătălin Drulă a reacționat în fața presei și a susținătorilor, la scurt timp după ce în spațiul public s-au afișat rezultatele primelor sondaje de tip Exit Poll. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și a spus că Ciprian Ciucu va avea parte de susținerea sa și a USR.

ADVERTISEMENT

Am văzut rezultatele Exit Poll-ului prezentat în această seară, care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu. El are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă. Îi doresc lui Ciprian să pună în munca sa priceperea pe care o are, să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca parteneri. Mă bucur că în această campanie am avut ocazia de a vorbi și despre lucrurile mai puțin plăcute legate de problemele pe care noi le avem aici în București. 

Prima problemă pe care o va avea primarul nou ales va fi Legea Bugetului Capitalei pe 2026. Consilierii generali USR și noi cei din USR vom fi parteneri buni în proiectele bune pentru oraș”, a spus Drulă.

ADVERTISEMENT
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina,...
Digi24.ro
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”

Cătălin Drulă și-a îndemnat în repetate rânduri susținătorii din București să iasă la vot: ”Până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”

Duminică după-amiaza și la orele serii, candidatul USR la Primăria Capitalei spunea, în mai multe mesaje din online, că are încredere în rezultatul alegerilor. În special pe Facebook, fostul ministru al transporturilor puncta faptul că are încredere în rezultatul alegerilor din această seară şi datorită colegilor care asigură asistenţa pentru delegaţii din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect.

ADVERTISEMENT
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a...
Digisport.ro
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția

”Am încredere în rezultatul din această seară şi datorită lor. Ei sunt colegii care asigură asistenţa pentru delegaţii noştri din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect.

Le mulţumesc tuturor celor care veghează ca voinţa bucureştenilor să fie reflectată în rezultatele votului. Le mulţumesc voluntarilor care cred în proiectul nostru. Nimic nu ar fi fost posibil fără ei. Vă mulţumesc! Şi nu uitaţi: până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”, a scris pe Facebook Cătălin Drulă, înainte de afișarea scorului său.

ADVERTISEMENT
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea exit poll-ului. Candidatul PNL a...
Fanatik
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după publicarea exit poll-ului. Candidatul PNL a fost votat masiv în Sectorul 6: „Avem mult de muncă”
Sondaj INSCOP alegeri București 2025, ora 21.00. Avem numele noului primar al Capitalei....
Fanatik
Sondaj INSCOP alegeri București 2025, ora 21.00. Avem numele noului primar al Capitalei. Live update- cifre actualizate de la BEC și numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și...
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!